新北消防局第一大隊攜手小遠百消防演練 提升春節防火安全





農曆春節期間為大型商場、百貨、賣場等公共場所人潮消費高峰期，因此災害發生時易產生傷亡事件，為確保火災發生時，商家自衛消防編組機制可快速啟動疏散顧客與員工，新北消防局第一救災救護大隊今（23）日攜手遠東百貨板橋分公司舉辦春節前火災搶救演練，以提升火災搶救效能及減少人命傷亡。

演練模擬板橋小遠百一樓商場遭人為丟汽油彈起火燃燒濃煙密佈之嚴重火警，現場業者立即啟動自衛消防編組並向119報案，本次演練呈現四大項目:(一)自衛消防編組演練(二)分中隊層級指揮搶救演練(三)室內滅火及人命搜救演練(四)大隊幕僚與大量傷病患演練。透過每個情境的演練，將商場火災情境如實呈現，並透過演練強化場所與消防救災上的默契。

新北市政府消防局簡任技正鍾世銘表示，大型商場提供民眾生活便利，必須更注重公共安全之維護，藉由實地消防演練提升商場業者災害應變能力，同時使消防人員熟悉商場環境及預擬搶救方案，將能有效提昇整體搶救效能，減輕災害損失，提供民眾安全的購物環境。

