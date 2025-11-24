新北消防廉政會報 落實風險管理、完善內控機制
記者蔡琇惠／新北報導
為提升為民服務品質、促進行政效能，並強化機關風險控管機制，新北市消防局於今（24）日上午10時召開「114年度廉政會報」，邀集各科、室、中心及大隊主管與會，由陳崇岳局長親自主持，並藉由定期審視廉政業務之執行情形，強化興利防弊作為，積極打造乾淨透明政府、誠信幸福家園。
新北市消防局指出，有鑑於近年災害型態日益多元且複雜，義消人員於防救災工作中扮演重要的民間支援角色，設（裝）備資源能否完善供給並妥適管理攸關協勤安全與效能，爰消防局政風室特於今年度規劃辦理「義消人員相關設（裝）備採購（含補、捐助）及使用管理作業專案稽核」，於會中針對稽核所見缺失提出多項具體興革建議，並由業管單位就策進作為進行專題報告，同時亦針對「消防車輛及裝備器材捐贈流程」以及「新北市政府受理消防設備人員執業執照登記作業標準流程」，預先研擬預警及精進措施。
消防局提到，透過與會人員間之意見交流及充分討論，共同研擬防貪預警措施，協助業務單位修正規管措施及優化內控機制，杜絕易滋弊端之情事發生，以達「預防機先」及「風險管控」之成效。
消防局長陳崇岳表示，透過每年召開廉政會報之機制，不僅可以強化局內採購案及各項業務流程透明度，亦可消弭貪瀆不法之因子，並勉勵同仁務必要依法行政，落實各項採購精進作為，於推行消防業務之同時秉持「專業、廉潔、效率、服務」之精神，積極主動為民眾謀福祉，以彰顯消防局廉能施政與提升服務品質之決心。
