新北消防形象月曆出爐 做公益首本月曆20萬賣出
記者莊淇鈞／新北報導
新北市消防猛男2026形象月曆今天（8日）舉行發表記者會正式義賣，不僅找來月曆上14名陽剛帥氣的消防猛男以及4名美女消防員，合體小小消防員一起宣傳，義賣銷售所得扣除必要成本，全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」公益用途，現場還邀請「火神的眼淚」音樂劇演員開場演出。為了響應公益，新北市市長侯友宜親臨站台還為今年第1本消防月曆簽名，現場拍賣喊價超踴躍，最後以20萬元賣出。
新北市長侯友宜受訪時也指出，這麼多年來消防形象月曆得到大家的好評，去年在大家支持下賣出了1萬3630本，所得都捐給「好日子愛心大平台」來做愛心，所以消防形象月曆不僅是一個專業態度、全民守護消防能力跟世代傳承以外，也展現出以熱情跟愛心關懷這塊土地，所以我特別謝謝消防同仁的辛苦，歡迎大家給2026消防形象月曆再度支持，希望大家可以響應，做愛心支持消防同仁守護新北市民的安全。
新北市消防局指出，邁入第18年的2026年新北消防形象月曆，以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請小朋友化身小小消防員入鏡，展現溫馨又堅毅的守護意象，從童年的「消防憧憬」到消防精神的「薪火相傳」。其中最受矚目的是滿頭白髮的消防猛男林永昌，即將於明年退休的他，達成早年與長官的約定，真的成為12月份的月曆代言人。本次拍攝手法採用消防月曆經典「炸水場景」，讓整體畫面更具張力與層次感。
新北消防局說，本屆消防月曆由全家便利商店獨家販售，從今天（8日）上午10時開始開放預購至明年1月21日24時，售價為新臺幣 119 元，取自消防報案專線「119」諧音，民眾可透過「全家」App 中的「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣除必要成本後，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於公益用途。
