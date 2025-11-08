新北消防形象月曆出爐 猛男美女、小小消防員齊亮相
已邁入第18年的「新北消防形象月曆」今（8）日舉辦2026年新版月曆發表會，各月份代言人除沿襲消防猛男、美女傳統，今年更有小小消防員入鏡，象徵消防精神「薪火相傳」。新北市長侯友宜出席並親簽月曆義賣，現場喊價20萬元賣出，將與銷售所得全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，供新北市公益使用。
侯友宜表示，多年來消防形象月曆得到大家的好評，去年在大家的支持下賣出了1萬3630本，所得都捐給好日子愛心大平台，所以消防形象月曆不僅是專業態度、消防能力和世代傳承，也展現出我們以熱情與愛心關懷我們這塊土地，所以希望大家再度響應2026消防形象月曆，讓我們做愛心，同時支持消防同仁守護新北市民的安全。
發表會邀請《火神的眼淚》音樂劇團隊開場，以歌舞描繪消防員在火場與人生之間的抉擇，致敬消防員無私信念與團隊精神。
隨後各月份代言人陸續登台亮相，並帶來個人特殊專長，第一大隊海山分隊義消林宛萱結合韓國女團BLACKPINK的舞蹈和CPR，令人耳目一新；第七大隊南勢分隊義消蕭靜璣表演滑板長板「尖翻」，雖然嘗試兩次才成功，但也贏得熱烈掌聲。另有人帶來鋼琴演奏、體能展示等，都讓全場驚艷消防員的多才多藝。
最特別的是第四大隊深坑分隊綽號「藍波」的林永昌，在新北市已服務36年，明年將屆齡退休，今年58歲卻仍保持一身精壯結實的體魄，因為曾和長官約定，退休前一定要當一次月曆代言人，今年終於履行承諾。
新北市消防局表示，本屆月曆以「全民守護 消防萌力」為主題，邀請小朋友化身小小消防員入鏡，象徵使命於世代間的交棒與延續。月曆由全家便利商店獨家販售，即日起開放預購至明年1月31日止，售價119元，民眾可透過「全家」App 「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣除必要成本後，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」。
