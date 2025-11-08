新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定

消防猛男林永昌在退休前達成與長官的約定，真的成為形象月曆代言人。（圖／翻攝畫面）





最讓人期待的「2026 新北消防形象月曆」來了！新北市消防局今天（8日）上午舉行「2026新北消防形象月曆」發表會，新北市長侯友宜也親自到場主持，今年以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請小朋友化身小小消防員入鏡，展現溫馨又堅毅的守護意象；其中最受矚目的是滿頭白髮的消防猛男林永昌，即將於明年退休的他，達成早年與長官的約定，真的成為12月份的月曆代言人。

新北市消防局指出，「2026新北消防形象月曆」「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請小朋友化身小小消防員入鏡，展現溫馨又堅毅的守護意象，從童年的「消防憧憬」到消防精神的「薪火相傳」，象徵使命於世代間的交棒與延續。本次拍攝手法採用消防月曆經典「炸水場景」，讓整體畫面更具張力與層次感。

2月份月曆。（圖／翻攝畫面）

此次共計邀請14位男消防員與4位女消防、義消，展現出力與美的結合，18位代言人中，最受矚目的是滿頭白髮綽號「藍波」的第四大隊深坑分隊隊員林永昌，消防工作36年的林永昌將於明年退休，過去曾與時任訓練科長楊勝閔（現任瑞芳區長）約定，要在退休前成為月曆代言人，而如今在退休前一年達成當年與長官的約定，他也豪邁地表示，「男人重信重義」，儘管長官已離開消防局，但他仍完成了當年的約定。

4月份月曆。（圖／翻攝畫面）

新北消防局說，本屆消防月曆由全家便利商店獨家販售，從今天（8日）上午10時開始開放預購至明年1月21日24時，售價為新臺幣 119 元，取自消防報案專線「119」諧音，民眾可透過「全家」App 中的「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣除必要成本後，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於公益用途。

新北市長侯友宜受訪時也指出，這麼多年來消防形象月曆得到大家的好評，去年在大家支持下賣出了1萬3630本，所得都捐給「好日子愛心大平台」來做愛心，所以消防形象月曆不僅是一個專業態度、全民守護消防能力跟世代傳承以外，也展現出以熱情跟愛心關懷這塊土地，所以我特別謝謝消防同仁的辛苦，歡迎大家給2026消防形象月曆再度支持，希望大家可以響應，做愛心支持消防同仁守護新北市民的安全。

月曆封面。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局也指出，記者會由《火神的眼淚》音樂劇團隊親臨現場響應，以歌聲致敬消防精神該劇由故事工廠與瘋戲樂工作室聯手製作，描繪消防員在火場與人生間的抉擇與信念。演員方宥心、王為、周家寬等14人現場獻唱〈我不是英雄〉與〈當我們同在一起〉兩首人氣曲目，充分展現消防員的無私與團結精神。

《火神的眼淚》音樂劇自2025年4月首演以來好評不斷，全台巡演17場，劇組長期與新北市政府消防局合作，從專業知識指導到救護訓練支援，共同呈現最真實動人的消防故事。該劇將 2026年1月16日至18日於臺北表演藝術中心大劇院加演，邀請觀眾一同感受消防職人的熱血與信念，購票可至TixFun售票網，輸入優惠碼「2026NTFD」即可享9折優惠。

18名形象大使合照。（圖／翻攝畫面）

