新北消防形象月曆登場 小小消防員萌翻全場

（記者陳志仁／新北報導）2026新北消防形象月曆今（8）日正式發表！以「全民守護‧消防萌力」為主題，不僅展現消防人員專業英姿，更邀小朋友化身「小小消防員」入鏡，傳遞守護與傳承的意象；新北市長侯友宜籲民眾挺消防、做公益，宣布販售所得捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用愛守護新北。

圖／2026新北消防形象月曆以「全民守護‧消防萌力」為主題，不僅有集專業於一身的消防員，也邀小朋友化身小小消防員共同拍攝。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜表示，新北消防形象月曆推出迄今已邁入第18年，每年皆深受民眾喜愛。今年月曆拍攝不僅集結專業敬業的消防夥伴，其中更有從事消防工作長達36年的小隊長林永昌；同時邀請孩童化身「小小消防員」入鏡，象徵代代傳承，展現陽光、健康與守護民眾的正面形象。

廣告 廣告

發表會現場由《火神的眼淚》音樂劇團隊特別響應，以歌聲向消防員致敬；該劇由故事工廠與瘋戲樂工作室聯手製作，描繪消防員在火場與人生間的抉擇與信念。演員方宥心、王為、周家寬等14人現場演唱〈我不是英雄〉及〈當我們同在一起〉兩首人氣曲目，感動全場。

《火神的眼淚》音樂劇自2025年4月首演以來好評不斷，全台巡演17場，劇組長期與新北市消防局合作，從專業知識指導到救護訓練支援，呈現最真實動人的消防故事；該劇將於2026年1月16日至18日於臺北表演藝術中心大劇院加演，民眾可上TixFun售票網購票，輸入優惠碼「2026NTFD」享9折優惠。

消防局長陳崇岳補充，2026新北消防形象月曆與全家便利商店合作獨家販售，即日起開放預購至115年1月31日24時止，售價新臺幣119元；民眾可透過「全家」App購買，所得扣除必要成本後，全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，共同為新北公益盡一份心力。

更多引新聞報導

強化跨海防救區域聯防 新北、連江消防簽合作備忘錄

小漏氣大危險／聞到瓦斯別開燈 陳政彥警告火花一觸即爆

