炸水、秀肌力引尖叫聲！新北消防猛男月曆開賣，首拍第1本20萬元

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市消防局今(8)日於板橋舉辦「新北消防形象月曆」發表會，今年以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請14名消防猛男、4名清秀美女合體小小消防員拍月曆，延續往年經典「炸水場景」拍攝手法，象徵消防使命的世代傳承，月曆由全家便利商店獨家販售，即日起賣到2026年1月31日止，售價119元，銷售所得扣除成本後將全數捐作公益。

新北市市長侯友宜到場主持拍賣，民眾喊價聲此起彼落，最後以20萬元賣出，侯也送上親筆簽名。

消防局指出，這屆月曆拍攝延續經典「炸水場景」，在光影與水霧交織下，呈現出消防員的堅毅與熱血，也融入童趣元素，傳達全民守護的溫暖意象。月曆即日起開放預購，至明年1月31日止，售價119元，取自消防報案專線「119」諧音。民眾可透過全家App的「隨買預約取」功能購買。銷售所得扣除成本後，將全數捐贈「好日子愛心大平台」讓愛心延伸。

發表會現場邀請《火神的眼淚》音樂劇團隊共襄盛舉，以歌聲向消防員致敬。演員方宥心、王為、周家寬等14位成員現場演唱〈我不是英雄〉與〈當我們同在一起〉兩首曲目；音樂劇自今年4月首演以來好評不斷，全台巡演17場，劇組長期與新北消防局合作，從專業知識指導到救護訓練支援，共同呈現最真實動人的消防故事。該劇將於2026年1月16日至18日於台北表演藝術中心大劇院加演，民眾可至TixFun售票網購票，輸入優惠碼「2026NTFD」即可享9折優惠。

市長侯友宜表示，感謝各界多年來支持新北消防形象月曆，讓消防同仁藉由月曆宣傳消防、安全與救護觀念。去年共售出1萬3630本，所得全數捐贈「好日子愛心大平台」投入公益。消防月曆不僅象徵專業與守護，更代表熱情與愛心的傳承，期盼民眾繼續支持2026年版月曆，響應公益、守護城市安全。

新北消防形象月曆登場，第四大隊石碇分隊林永昌(右)擔任12月份主角。(記者羅國嘉攝)

新北消防形象月曆登場，第一大隊民生分隊劉志浩(中)擔任8月份主角。(記者羅國嘉攝)

新北市消防局於板橋舉辦「新北消防形象月曆」發表會，今年以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請14名消防猛男、4名清秀美女合體小小消防員拍月曆。(記者羅國嘉攝)

現場消防猛男秀肌肉。(記者羅國嘉攝)

現場消防猛男秀肌肉。(記者羅國嘉攝)

現場消防猛男秀肌肉。(記者羅國嘉攝)

