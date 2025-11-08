新北消防形象月曆 猛男聯手萌娃出擊

新北市政府消防局舉辦「二０二六新北消防形象月曆」發表會。(圖:新北市消防局提供)

▲新北市政府消防局舉辦「二０二六新北消防形象月曆」發表會。(圖:新北市消防局提供)

萌力滿點！消防猛男與小小消防員攜手守護城市，新北市政府消防局八日於板橋區重慶路行人徒步區舉辦「二０二六新北消防形象月曆」發表會。新北消防月曆迄今推出已邁入第十八屆，長期深受民眾喜愛與肯定，激發更亮麗的消防形象月曆。

該屆月曆以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請小朋友化身小小消防員入鏡，展現溫馨又堅毅的守護意象，從童年的「消防憧憬」到消防精神的「薪火相傳」，象徵使命於世代間的交棒與延續。本次拍攝手法採用消防月曆經典「炸水場景」，讓整體畫面更具張力與層次感。

廣告 廣告

消防月曆由全家便利商店獨家販售，自一一四年十一月八日十時起開放預購至一一五年一月三十一日二十四時止，售價為新臺幣一一九元，取自消防報案專線「一一九」之諧音。民眾可透過「全家」App 中的「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣除必要成本後，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於新北市公益用途。

記者會由《火神的眼淚》音樂劇團隊親臨現場響應，以歌聲致敬消防精神。該劇由故事工廠與瘋戲樂工作室聯手製作，描繪消防員在火場與人生間的抉擇與信念。演員方宥心、王為、周家寬等十四人現場獻唱〈我不是英雄〉與〈當我們同在一起〉兩首人氣曲目，充分展現消防員的無私與團結精神。

《火神的眼淚》音樂劇自二０二五年四月首演以來好評不斷，全台巡演十七場，劇組長期與新北市政府消防局合作，從專業知識指導到救護訓練支援，共同呈現最真實動人的消防故事。