新北消防形象月曆 猛男聯手萌娃出擊
▲新北市政府消防局舉辦「二０二六新北消防形象月曆」發表會。(圖:新北市消防局提供)
萌力滿點！消防猛男與小小消防員攜手守護城市，新北市政府消防局八日於板橋區重慶路行人徒步區舉辦「二０二六新北消防形象月曆」發表會。新北消防月曆迄今推出已邁入第十八屆，長期深受民眾喜愛與肯定，激發更亮麗的消防形象月曆。
該屆月曆以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請小朋友化身小小消防員入鏡，展現溫馨又堅毅的守護意象，從童年的「消防憧憬」到消防精神的「薪火相傳」，象徵使命於世代間的交棒與延續。本次拍攝手法採用消防月曆經典「炸水場景」，讓整體畫面更具張力與層次感。
消防月曆由全家便利商店獨家販售，自一一四年十一月八日十時起開放預購至一一五年一月三十一日二十四時止，售價為新臺幣一一九元，取自消防報案專線「一一九」之諧音。民眾可透過「全家」App 中的「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣除必要成本後，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於新北市公益用途。
記者會由《火神的眼淚》音樂劇團隊親臨現場響應，以歌聲致敬消防精神。該劇由故事工廠與瘋戲樂工作室聯手製作，描繪消防員在火場與人生間的抉擇與信念。演員方宥心、王為、周家寬等十四人現場獻唱〈我不是英雄〉與〈當我們同在一起〉兩首人氣曲目，充分展現消防員的無私與團結精神。
《火神的眼淚》音樂劇自二０二五年四月首演以來好評不斷，全台巡演十七場，劇組長期與新北市政府消防局合作，從專業知識指導到救護訓練支援，共同呈現最真實動人的消防故事。
猛男、美女攜手小小消防員 新北消防形象月曆萌力又亮麗
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市消防局今（8）日於板橋區重慶路行人徒步區舉辦「2026 新北消防形象月曆」發表
「全民守護、消防萌力」！新北消防局2026年形象月曆開賣 小小消防員萌力破表
【警政時報 趙靜姸／新北報導】新北消防局於今（8）日假板橋區重慶路行人徒步區舉行「2026新北消防形象月曆」發表會。今年活動特別邀請故事工廠舞台劇《火神的眼淚》劇組帶來精彩開場演出，透過戲劇呈現消防人員的英勇與人性溫度，為整場發表會揭開序幕。
消防月曆化身公益象徵 用愛守護新北城市安全
2026年新北市消防形象月曆今天（8日）正式亮相，以「全民守護‧消防萌力」為主題，融合專業消防精神與親子互動的溫度。月曆邀集多位現職消防員及小朋友共同入鏡，小朋友化身「小小消防員」，象徵守護使命的傳承
炸水、秀肌力引尖叫聲！新北消防猛男月曆開賣，首拍第1本20萬元
新北市消防局今（8）日於板橋舉辦「新北消防形象月曆」發表會，今年以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請14名消防猛男、4名清秀美女合體小小消防員拍月曆，延續往年經典「炸水場景」拍攝手法，象徵消防使命的世代傳承，月曆由全家便利商店獨家販售，即日起賣到2026年1月31日止，售價119元，銷售所得扣除成本
新北消防形象月曆登場 小小消防員萌翻全場
（記者陳志仁／新北報導）2026新北消防形象月曆今（8）日正式發表！以「全民守護‧消防萌力」為主題，不僅展現消
新北消防形象月曆出爐 猛男美女、小小消防員齊亮相
已邁入第18年的「新北消防形象月曆」今（8）日舉辦2026年新版月曆發表會，各月份代言人除沿襲消防猛男、美女傳統，今年更有小小消防員入鏡，象徵消防精神「薪火相傳」。新北市長侯友宜出席並親簽月曆義賣，現場喊價20萬元賣出，將與銷售所得全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，供新北市公益使用。
新北消防月曆開賣做公益 猛男搭檔萌娃出擊
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市消防形象月曆今天起在超商開賣，消防局表示，今年由猛男與小小消防員攜手宣導，展現溫馨與堅毅的守護意象，並邀請民眾以行動支持公益，讓消防熱情與愛心持續延續。
新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定
新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定EBC東森新聞 ・ 21 小時前
