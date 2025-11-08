新北消防形象月曆 萌力滿點
▲2026新北消防形象月曆。（圖：新北市消防局提供）
萌力滿點！消防猛男與小小消防員溫暖守護，新北市消防局表示，將於新北市板橋區重慶路行人徒步區(近府中捷運站)舉行「2026新北消防形象月曆」發表會，今年活動特別邀請故事工廠舞台劇《火神的眼淚》劇組帶來精采開場表演，藉由戲劇演出重現消防英勇與人性溫度，為整場發表活動揭開序幕。
新北消防形象月曆已邁入第十八屆，長期深受民眾喜愛與肯定。此次以「全民守護‧消防萌力」為主題，透過小朋友化身小小消防員入鏡，呈現溫馨又堅毅的守護意象。歡迎民眾參加活動，可至新北市防災互動宣導網報名參加，凡成功報名者可獲得活動專屬海報與精美小禮品，現場更由星巴克府中店提供免費飲品，並設有多個互動攤位，民眾參與遊戲、挑戰後，可免費領取茶葉蛋，數量有限，歡迎市民踴躍報名，共同感受消防萌力。本屆消防月曆獨家與全家便利商店合作販售，自一一四年十一月八日開始預購販售至一一五年一月三十一日止，售價皆為新臺幣一一九元，取自諧音一一九，消費者可透過「全家」app中的「隨買預約取」功能購入，而銷售所得扣除必要成本後，剩餘所得將捐贈「新北市好日子愛心大平台」，提供新北市公益用途。
新北市侯友宜表示，新北消防形象月曆展現消防人員的專業與勇氣，更蘊含對城市安全的承諾與家庭溫度。今年特別邀請小朋友共同入鏡，象徵消防精神從小扎根，也展現「傳承」的力量，讓下一代從榜樣中學習責任與奉獻。
其他人也在看
新北市長選情不明！謝寒冰示警：若三腳督蘇巧慧有機會贏
2026年地方大選即將到來，全台最大縣市的新北市長選戰也成為矚目焦點。民進黨確定提名立委蘇巧慧出戰；國民黨、民眾黨還不知道是否能夠達成「藍白合」。對此，媒體人謝寒冰今（8）日分析，現階段是人人有機會的局面，如果三腳督將會讓蘇巧慧的勝選機會大幅增加。中天新聞網 ・ 8 小時前
2026新北消防形象月曆發表 侯友宜邀大家做公益挺消防
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】2026新北消防形象月曆今（8）日正式發表！以「全民守護‧消防萌力」為主互傳媒 ・ 9 小時前
新北消防月曆開賣做公益 猛男搭檔萌娃出擊
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市消防形象月曆今天起在超商開賣，消防局表示，今年由猛男與小小消防員攜手宣導，展現溫馨與堅毅的守護意象，並邀請民眾以行動支持公益，讓消防熱情與愛心持續延續。中央社 ・ 14 小時前
新北消防形象月曆出爐 做公益首本月曆20萬賣出
新北市消防猛男2026形象月曆今天（8日）舉行發表記者會正式義賣，不僅找來月曆上14名陽剛帥氣的消防猛男以及4名美女消防員，合體小小消防員一起宣傳，義賣銷售所得扣除必要成本，全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」公益用途，現場還邀請「火神的眼淚」音樂劇演員開場演出。為了響應公益，新北市市長侯友宜親臨站台還為今年第1本消防月曆簽名，現場拍賣喊價超踴躍，最後以20萬元賣出。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台北大學獲紐倫堡發明展多項殊榮
第七十七屆德國紐倫堡國際發明展，台北大學已連續三年參展且皆獲獎，今年再度以全數參展作品獲獎，勇奪金牌、創新獎及國際特別獎等多項殊榮，展現其在ＡＩ創新技術上的世界級研發能量。校方表示，台北大學積極鼓勵教師參展，今年由資訊工程學系林伯星特聘教授及吳信龍教授代表參加。林伯星特聘教授團隊長期投入智慧健康與人因工程ＡＩ研究，此次獲獎作品「坐姿辨識模型之建立方法及坐姿辨統系統」為一款智慧坐姿檢測系統，該作品獲國際評審一致青睞，勇奪iENA2025金牌及ERiNet創新獎兩項大獎。林伯星特聘教授三年參展成果涵蓋智慧高跟鞋評估、步態平衡監控到今年的智慧坐姿檢測系統，技術路線清楚一致，累積在ＡＩ行動健康技術領域的國際能見度。今年首次參展的資訊工程學系吳信龍教授專注ＡＩ多媒體系統研發，參展作 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
消防月曆化身公益象徵 用愛守護新北城市安全
2026年新北市消防形象月曆今天（8日）正式亮相，以「全民守護‧消防萌力」為主題，融合專業消防精神與親子互動的溫度。月曆邀集多位現職消防員及小朋友共同入鏡，小朋友化身「小小消防員」，象徵守護使命的傳承國立教育廣播電台 ・ 12 小時前
新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定
新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定EBC東森新聞 ・ 15 小時前
新北耶誕城 侯友宜：不限板橋下一步擴大與各區結合呈現國際IP
2025新北歡樂耶誕城將於11月14日開城，至12月28日連續45天在板橋舉行系列活動。往年耶誕城期間有民眾反映交通打結。新北市議員提議是否可能將板橋耶誕城觀光效益分散至其他地區。市長侯友宜今天表示，這是下一步要做的事，耶誕城不僅不會停辦，未來將一步步擴大，與各地區做結合， 以國際IP呈現。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
漫遊秋季山林 東勢林場攜手新社花毯節11/08-30推門票65折優惠
一年一度的「2025新社花海暨台中國際花毯節」將於11月8日至11月30日在新社登場，東勢林場同步響應，推出期間限定的入園優惠與聯名好康，只要與「新社花海」、「農村繽菓室」合照入園，皆可享門票折扣優惠，邀請全國遊客一同漫遊山城、賞花遊林，體驗臺中秋冬最繽紛的花季盛事。東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，今年我們與新社花毯節攜手推出門票優惠，活動期間民眾只要憑「與新社花海」、「農村繽菓室」合照入園東勢林場，就享有門票160元的優惠(原價250元)，此外，凡於東勢林場遊樂區內消費（不限金額），憑發票即可至新社花海「農村繽菓室」展館服務台，兌換「大甲溪白冷冰棒」乙支。這項聯名活動不僅串聯兩大景點，更以甜蜜冰棒作為在地風味的象徵，讓遊客在花海與森林間留下沁涼回憶。東勢林場以豐富的森林生態與四季花卉聞名，園區內步道、露營區及生態觀察設施完善，是中部地區熱門的自然旅遊勝地。今年特別配合花毯節推出優惠方案之外，園區現正推出每日限量10間的「花漾森林住宿專案」，入住林間木屋並可體驗手作「心想事橙」吊飾，為旅程增添溫馨寓意。二人房優惠價2,400元起，提供遊客舒適又具特色的住宿選擇。東勢林場也期望藉由新社花毯台灣好新聞 ・ 1 天前
南安鳳山寺千年歷史 臺灣廣澤尊王信眾多
【記者 蔡叔涓／綜合 報導】臺灣與泉州南安石井港因為小三通客運通道而來往頻繁，南安鳳山寺是廣澤尊王祖庭吸引許多台灣好報 ・ 15 小時前
鄭麗文堅稱白色恐怖秋祭不紀念吳石 主辦單位採通標明「吳石烈士」打臉
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳出共諜吳石是紀念對象之一，鄭麗文一再提到該活動並無紀念吳石，主辦單位也說活動不針對吳石等特定犧牲者祭悼，不過查看這場活動的採訪通知，卻寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者」還說他們「出獄後仍堅守紅色信仰」。太報 ・ 10 小時前
溫泉、健行、賞花！南投旅遊好康月 縣府前進台北旅展宣傳
【記者 謝雅情／南投 報導】2025年進入尾聲，南投縣政府持續積極推廣在地觀光，再次攜手縣內特色業者共同參加台灣好報 ・ 1 天前
ITF台北國際旅展今開幕 「漾．新北」限量好康一次到位
記者蔡琇惠／新北報導 2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館盛大開幕…中華日報 ・ 1 天前
新北觀光工廠年度盛會 祭出六大主題亮點活動
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」今（8）日在MITSU互傳媒 ・ 9 小時前
六福村11月優惠來啦！醫護警消$599 風象$699 旅展限時特惠快搶
六福村主題樂園在11月起推出一系列精彩活動，邀請全台遊客一同參與「此生必訪的萬聖慶典－墓碑鎮」。從醫護警消的專屬感恩優惠，到星座玩家的專屬折扣，再到ITF台北國際旅展的限時票價，六福村以多元活動延續萬eNews ・ 1 天前
鳳飛飛故鄉！桃園花彩節登場 巨型帽子、熱氣球7大打卡區一次看
【緯來新聞網】由桃園市政府主辦的「2025花彩節」於11月1日（星期六）熱鬧登場，地點位於大溪月眉休緯來新聞網 ・ 14 小時前
TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭 陳其邁穿族服加入千人圍舞
南部中心／陳凱茂、劉尹淳 高雄市報導2025TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭，8日在高雄衛武營熱鬧登場，現場不僅請來TAKAO音雄們，唱出精彩的歌曲，還有超過170攤的特大市集，提供原住民美食、文創、文化體驗等，高雄市長陳其邁也穿上阿美族族服，加入千人圍舞，強調原住民族是台灣土地的主人。高雄市長陳其邁穿上阿美族族服，加入千人圍舞，與族人一同慶賀豐收。（圖／民視新聞）好幾名TAKAO音雄，賣力在舞台上，唱出精彩的歌曲，為今年在高雄衛武營，登場的豐潮原住民族聯合豐年祭，揭開熱鬧序幕。16個部落以及各族群社團領軍下，進行大進場，民眾陸續加入，千人圍舞，把活動氣氛推向高潮，高雄市長陳其邁也穿上族服，與族人一同慶賀豐收。高雄市長陳其邁表示，剛剛跳了五分鐘跳到滿身大汗，因為我們高雄是一個包容的城市，原住民族是我們台灣土地的主人，所以歡迎大家也希望我們的豐潮，能夠讓我們的高雄市更美麗。豬肉禁宰令終於解除，豐潮活動現場舉辦烤豬派對，生意興隆。（圖／民視新聞）山豬直接架在炭火上，烤得香脆油亮，一旁還有烤香腸，香氣四溢，豬肉禁宰令終於解除，活動現場舉辦烤豬派對，生意相當好，短短兩小時左右，就賣出兩頭烤山豬。烤山豬業者表示，生意就是很好啦，很多人買，今天準備了3頭豬，已經兩頭賣掉了。超過170攤的特大市集，不僅有原住民美食，還有原民手作文創、文化體驗等，相當豐富，還有花蓮的原民業者，也專程來擺攤。花蓮東大門業者表示，其實原住民的話慢慢已經浮上檯面了啦，就是說讓大家知道我們原住民的美食，好吃的地方在哪裡。民眾表示，很熱鬧啊，不錯不錯，讓年輕人小朋友都可以來這邊逛一逛、就很多原住民特色的東西，特色美食跟手作，還蠻吸引人來看的。首日的豐潮活動，熱鬧非凡，週日9號還有南島文化展演、原創熱舞競賽，以及壓軸的豐潮之夜，邀請民眾共襄盛舉，感受高雄最潮的原民盛會。原文出處：TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭 陳其邁穿族服加入千人圍舞 更多民視新聞報導奧客衝診間提問醫「要求先掛號」竟被罵 同業開嗆：專業有價"高雄豐潮"原住民族聯合豐年節 族人替陳其邁穿上"霞披"音樂結合市集! 原住民族音樂季登場 吸引樂迷齊聚民視影音 ・ 4 小時前
建國假日花市43週年慶 婚藝派對熱鬧登場
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】建國假日花市43週年慶今(114)年11月8日(星期六)盛大開幕，由TIG互傳媒 ・ 9 小時前
建國科大美容系驚豔彰化火車站 預告《無盡視界》畢業成果展
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科大美容系今（7）日於台中火車站與彰化火車站舉辦創意快閃活動，由日間部互傳媒 ・ 1 天前
南投館亮相2025 ITF台北國際旅展 秋冬樂旅主題引爆觀光熱潮
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】為行銷秋冬南投觀光，推廣包括南投健行節、溫泉季、露營嘉年華、花卉嘉年華及南互傳媒 ・ 17 小時前