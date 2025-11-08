新北消防形象月曆 販售所得捐愛心大平台做公益
新北市政府消防局今（8）日舉辦「2026 新北消防形象月曆」發表會，本屆月曆以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請小朋友化身小小消防員入鏡，展現溫馨又堅毅的守護意象，從童年的「消防憧憬」到消防精神的「薪火相傳」，象徵使命於世代間的交棒與延續。
新北消防月曆迄今推出已邁入第 18 屆，長期深受民眾喜愛與肯定，激發更亮麗的消防形象月曆，本次拍攝手法採用消防月曆經典「炸水場景」，讓整體畫面更具張力與層次感。消防月曆將由全家便利商店獨家販售，自 114 年 11月 8 日 10 時起開放預購至 115 年 1 月 31 日 24 時止。
消防局指出，消防形象月曆售價為新臺幣 119 元，取自消防報案專線「119」之諧音。民眾可透過「全家」App 中的「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣除必要成本後，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於公益用途。
記者會由《火神的眼淚》音樂劇團隊親臨現場響應，以歌聲致敬消防精神。該劇由故事工廠與瘋戲樂工作室聯手製作，描繪消防員在火場與人生間的抉擇與信念。演員方宥心、王為、周家寬等現場獻唱〈我不是英雄〉與〈當我們同在一起〉兩首人氣曲目，充分展現消防員的無私與團結精神。
《火神的眼淚》音樂劇自 2025 年 4 月首演以來好評不斷，全台巡演 17 場，劇組長期與新北市政府消防局合作，從專業知識指導到救護訓練支援，共同呈現最真實動人的消防故事。該劇將於 2026 年 1 月 16 日至 18 日於臺北表演藝術中心大劇院加演，邀請觀眾一同感受消防職人的熱血與信念，購票可至TixFun 售票網，輸入優惠碼「2026NTFD」即可享 9 折優惠。
更多新聞推薦
其他人也在看
炸水、秀肌力引尖叫聲！新北消防猛男月曆開賣，首拍第1本20萬元
新北市消防局今（8）日於板橋舉辦「新北消防形象月曆」發表會，今年以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請14名消防猛男、4名清秀美女合體小小消防員拍月曆，延續往年經典「炸水場景」拍攝手法，象徵消防使命的世代傳承，月曆由全家便利商店獨家販售，即日起賣到2026年1月31日止，售價119元，銷售所得扣除成本自由時報 ・ 1 天前
新北「蜂蜜廚神2」揭曉 學生組「蜜見鱸語」、青農組「焦香蜜心透抽」奪冠
新北市全國蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2」今（8日）於蘆洲區農會揭曉結果，今年主題為以新北市農產品結合蜂蜜入菜，吸引168組選手參加，學生組冠軍由程建宏、蔡淑蓉以「蜜見鱸語」奪得，社會青農組冠軍則由蔡雅庭以「焦香蜜心透抽」獲得。兩組作品均透過蜂蜜展現食材的香甜與鮮美，獲評審一致肯定。自由時報 ・ 1 天前
「全民守護、消防萌力」！新北消防局2026年形象月曆開賣 小小消防員萌力破表
【警政時報 趙靜姸／新北報導】新北消防局於今（8）日假板橋區重慶路行人徒步區舉行「2026新北消防形象月曆」發表會。今年活動特別邀請故事工廠舞台劇《火神的眼淚》劇組帶來精彩開場演出，透過戲劇呈現消防人員的英勇與人性溫度，為整場發表會揭開序幕。警政時報 ・ 1 天前
六大主題豐富多元 新北觀光工廠年度盛會登場帶動商機
【民眾新聞葉柏成新北報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」今（8）日在MITSUI OUTL […]民眾日報 ・ 23 小時前
新北表揚485名資深學校志工 80歲鄭金瑞寒暑不懈守護學童
感謝長期為學子奉獻心力的學校志工，新北市教育局舉辦「114年度學校資深優良志工及愛心服務站代表表揚大會」，表揚485位長期投入教育服務的志工們，他們以愛與行動支撐校園穩定，成為孩子最可靠的守護力量。從交通導護到故事共讀，從圖書管理到健康照護，這些志工將日常服務化為校園最溫暖的風景。自由時報 ・ 1 天前
飼主注意！新北「犬貓絕育補助」延長受理至11/28
飼主注意！原訂今年9月30日截止的「犬貓絕育補助」，因民眾申請踴躍，新北市政府動物保護防疫處宣布，受理期限將延長至11月28日下午5時止，呼籲飼主把握最後機會，及早為毛寶貝絕育。中天新聞網 ・ 1 天前
艋舺龍山寺捐新北消防救援裝備 侯友宜感謝守護救災安全
艋舺龍山寺今（8）日（農曆9月19日）是觀世音菩薩出家日，捐贈新北市價值逾850萬元的震災支撐器材組4套及潛水救援裝備1套，新北市長侯友宜代表受贈並致贈感謝狀。侯友宜感謝龍山寺黃書瑋董事長及全體董、監事協助新北市一同完善消防同仁設備，守護救災救護安全，也祈願大眾在觀世音菩薩的護佑下平安順利。侯友宜表示，感謝艋舺龍山寺捐贈震災支撐器材組4套及潛水救援裝備1套，不僅讓消防同仁在面臨地震及水域等災害時，能夠有更完善的設備，保護自身安全的情況下完成救援工作，也讓觀世音菩薩「聞聲救苦、普濟眾生」的精神得以發揚。消防局也感謝龍山寺捐贈救災救護設備，希望在這些裝備的協助下，有效縮短消防同仁執行救援工作的時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全，也讓龍山寺的愛心傳遞到新北市。更多新聞推薦 ● 東北季風與颱風外圍環流共伴效應 新北呼籲勿上山及水域活動台灣好新聞 ・ 22 小時前
新北小貨車過彎豆腐掉滿地 害3騎士犁田慘摔進醫院
新北市汐止區中興路與福德三路口，今天（8日）上午8時許，1輛小貨車轉彎時，疑似綑綁在後車斗內裝豆腐盒子的繩子不牢靠，讓一些豆腐甩出車外落地變豆腐渣，造成路面濕滑，讓後來經過的3名機車騎士因此摔車受傷，所幸經送醫後均無大礙，警方獲報到場處理， 3名騎士經酒測均未酒駕，後續警方將通知小貨車駕駛到案說明，將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款開罰，並吊扣駕駛執照1年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
以色列駐墨大使差點遇刺！以、美控伊朗意圖行刺 墨粉碎陰謀
伊朗與以色列互為死敵，雙方的交手也不局限於中東地區！英國《衛報》7日報導，美國與以色列雙雙指控，伊朗意圖暗殺以色列駐墨西哥的大使奈格爾 (Einat Kranz-Neiger)，所幸該圖謀為墨西哥政府及時瓦解。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 21 小時前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
邪惡帝國砸276億毀了棒球 美媒：道奇改變了大聯盟
杉磯道奇隊狂灑5億鎂（約166億台幣）成功毀了棒球，MLB聯盟主席曼弗雷德（Rob Manfred）表示：「（道奇與藍鳥的世界大賽）絕對是這項運動，在整年中所獲得的最大收益。」太報 ・ 3 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 6 小時前
74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦判若兩人！自曝「常常都在後悔」粉絲心疼
現年74歲的香港資深演員「胖貓」鄭則仕，過去以圓潤憨厚、帶有喜感的形象獲得觀眾喜愛，近日他在抖音分享近況，不僅人變得消瘦，滿臉皺紋、鬍鬚花白，神情充滿疲倦與過去大相徑庭。然而，他也在影片分享心得，直呼「我會後悔的」，引起粉絲們的擔憂。鏡報 ・ 6 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前