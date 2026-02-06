新北消防春節前總體檢！2687場所大盤查 揪出潛在危機保市民安心

記者莊淇鈞／新北報導

新北公共安全聯合稽查小組針對轄內規模前10大之大賣場及百貨公司進行聯合稽查。（圖／翻攝畫面）

為確保春節期間公共安全，新北市政府公共安全聯合稽查小組針對轄內規模前10大之大賣場及百貨公司進行稽查；同時，新北市消防局也針對列管的2,687處人潮出入眾多場所執行消防安全檢查，並於春節前辦理7處大規模場所搶救演練，以提升火災應變及搶救效能，降低人命傷亡風險。此外，工務局亦針對3,000平方公尺以上之大型賣場抽查防火避難設施，共計查核64家，對於發現的缺失，皆已依建築相關法規即時開立處分並要求改善。

本次聯合稽查重點項目包括：電動車充電樁設置是否符合相關規範、食品標示及儲存環境是否符合衛生標準、肉品產地標示是否確實、天然氣管線及設備是否安全無虞，以及消防安全設備是否正常運作；同時檢視安全梯、手扶梯、防火門等逃生設施是否保持暢通，自衛消防編組演練是否落實，並確認室內空氣品質是否符合規定，全面守護消費者安全。

副市長朱惕之表示，業者除應提供完善服務、安全無虞的食品及清楚合格的產地標示外，更應隨時維持各項設施設備正常運作，確保逃生動線暢通，落實公共安全管理，共同維護消費者生命與財產安全，讓新北市民安心過好年。

