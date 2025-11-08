新北消防月曆開賣做公益 猛男搭檔萌娃出擊
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市消防形象月曆今天起在超商開賣，消防局表示，今年由猛男與小小消防員攜手宣導，展現溫馨與堅毅的守護意象，並邀請民眾以行動支持公益，讓消防熱情與愛心持續延續。
新北市政府今天在板橋區重慶路行人徒步區舉辦「2026新北消防形象月曆」發表會。消防局表示，月曆邀請孩童化身「小小消防員」入鏡，象徵世代間傳承與延續消防使命。
消防局說，新北消防形象月曆推出至今邁入第18屆，長年深受民眾喜愛，今年由全家便利商店販售，自今天起開放預購，販售至民國115年1月31日止。
消防局表示，月曆內容延續經典的救災與救護風格，呈現消防員英勇身影與畫面張力，打造出兼具專業與溫度的形象。銷售所得扣除必要成本後，全數捐贈給「新北市愛心大平台」，推動公益用途。
新北市長侯友宜參加發表會時致詞表示，非常感謝消防同仁多年來的努力與各界支持；去年消防形象月曆共售出1萬餘本，所得全數捐給愛心大平台。他說，月曆不僅展現消防專業與守護能量，也象徵愛心傳遞與社會關懷，邀請民眾再次響應購買，一起用行動支持消防與公益。（編輯：黃世雅）1141108
其他人也在看
馬習會十周年 國台辦強調「九二共識」：攜手開創統一
今天是馬習會十周年，前總統馬英九在臉書發文，呼籲民進黨改變「抗中保台」政策，回到兩岸共同政治基礎，國民黨主席鄭麗文今天出...聯合新聞網 ・ 20 小時前
全國蜂蜜廚神大對決 蜜見鱸語、焦香蜜心透抽奪冠
新北市政府農業局輔導蘆洲青農陳柏承辦理全國最大的蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神二」，八日比賽結果出爐並於新北市蘆洲區農會辦理頒獎典禮暨成果發表，今年比賽共一百六十八組選手參加，分別由學生組程建宏、蔡淑蓉以料理「蜜見鱸語」及社會青農組蔡雅庭以料理「焦香蜜心透抽」獲得冠軍。歡迎民眾購買新北好蜜，以蜂蜜製成各式甜蜜料理，支持在地農業，促進農業永續發展。新北青農陳柏承於蘆洲經營三寶爸的窩，由於熱愛美食，便結合自身興趣推廣蜂蜜入菜，邀請新北市政府農業局、蘆洲區農會及馬偕醫護管理專科學校舉辦第2屆「蜂蜜廚神」活動，去年第一屆共六十組選手參與，今年比賽達一百六十八組選手報名，成長近三倍，其中包含高雄、臺南及彰化等各地選手參與，並將料理過程製作線上短影片教學，讓民眾也能輕鬆復刻美味蜂蜜料理。蘆洲 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
卓榮泰桃機視察非洲豬瘟檢疫（1） (圖)
行政院長卓榮泰（左4）8日至桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施時，要求未來在邊境防疫上檢疫犬要安全的上場。中央社 ・ 12 小時前
台北市新聞記者俱樂部 頒發會員子女獎學金
台北市新聞記者俱樂部113學年度會員子女獎學金頒獎典禮，今（8日）在台大校友會館舉行，由主任委員董益慶主持，計有中國廣播公司會員子女黄亭叡等20人得獎。 董主委在致詞時表示，今年選拔的標準非常高中廣新聞網 ・ 13 小時前
南韓羽賽／邱品蒨拍退印尼小將 生涯首闖超級300賽決賽
在我國羽球天后戴資穎於昨晚宣布退休後，我國女單好手也在今天傳來打進BWF超級賽決賽的好消息，世界排名第20名的邱品蒨今天在BWF超級300的南韓名人賽，於4強賽面對年僅19歲的印尼選手普拉蒂維（...聯合新聞網（運動） ・ 15 小時前
立冬了蚊子還在！南市衛生局：第3例本土登革熱這時解危 把握1原則防止孳生
根據疾管署監測資料，截至昨（7）日全國登革熱本土病例共27例、境外移入病例221例，其中台南市目前累計本土3例、境外16例；台南市衛生局指出，雖然立冬後氣溫逐漸降低，不過近期白天氣溫仍適合病媒蚊活動及生長，加上下週可能受颱風外圍環流影響降雨，且第3例本土登革熱疫情尚未解危，應持續監控至24日，呼籲民眾應落實「巡、倒、清、刷」行動，勿掉以輕心。鏡報 ・ 14 小時前
新北消防形象月曆 萌力滿點
萌力滿點！消防猛男與小小消防員溫暖守護，新北市消防局表示，將於新北市板橋區重慶路行人徒步區(近府中捷運站)舉行「2026新北消防形象月曆」發表會，今年活動特別邀請故事工廠舞台劇《火神的眼淚》劇組帶來精采開場表演，藉由戲劇演出重現消防英勇與人性溫度，為整場發表活動揭開序幕。新北消防形象月曆已邁入第十八屆，長期深受民眾喜愛與肯定。此次以「全民守護‧消防萌力」為主題，透過小朋友化身小小消防員入鏡，呈現溫馨又堅毅的守護意象。歡迎民眾參加活動，可至新北市防災互動宣導網報名參加，凡成功報名者可獲得活動專屬海報與精美小禮品，現場更由星巴克府中店提供免費飲品，並設有多個互動攤位，民眾參與遊戲、挑戰後，可免費領取茶葉蛋，數量有限，歡迎市民踴躍報名，共同感受消防萌力。本屆消防月曆獨家與全家便 ...台灣新生報 ・ 7 小時前
連江縣政府表揚績優志工 (圖)
為慶祝國際志工日，連江縣政府8日中午舉辦績優志工表揚活動，由縣長王忠銘（右5）頒發表揚狀給獲獎志工。中央社 ・ 13 小時前
作家玩哏遭炎上：看完唐綺陽書就退費！急道歉釣出國師發聲
娛樂中心／周希雯報導Threads近日掀起「第一屆XX大賽」風潮，就有網友提問「最夭壽但合法的事」，作家謝知橋展現一貫的幽默風格笑稱，買了國師唐綺陽的星座書電子版「看完就退費」，結果被一票人信以為真而怒出征。對此，謝知橋無奈揭開真相，「我這輩子買書也沒有退過錢」，但為引發誤會道歉，釣出「國師」唐綺陽親自現身，大方表示「我的週報有說，最近作家說話要小心，你沒有認真看齁⋯」成功化解誤會。民視 ・ 16 小時前
55社區齊聚林內！雲林社造嘉年華開展 9大主題一次逛
雲林縣共有449個社區發展協會，縣府文觀處透過文化部社區營造及村落發展計畫，成功協助上百個協會推動社造，今（8）日在林內鄉舉辦社造嘉年華，共55個社區設攤、上陣表演。縣府表示，社造是地方創生基礎，12月13日將邀地方創生專家舉辦論壇，透過經驗分享與對話，持續推動社造成果的擴散與永續發展。自由時報 ・ 11 小時前
被私訊開價！女星證實收金主飯局邀約 「5位數免碰身體」她喊不夠
港星鄺靜汶起初從香港小姐競選發跡，後來轉戰戲劇圈累積不少作品，讓觀眾留有印象，近日，鄺靜汶在社群中指出自己收到飯局邀約，她也曬出私訊截圖，吐槽價碼「不夠我出一條IG Reels」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
曝日本流感「走向全面大流行」 日旅達人林氏璧提點行前準備事項
台人赴日旅遊盛行，日本旅遊達人林氏璧提醒，日本流感目前「走向全面大流行」，每家醫療機構平均通報患者數現在已經增加到14.9人的高點，目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2，請大家注意。太報 ・ 17 小時前
用行動支持精神康復者 高雄辦嘉年華會與社區交流
高雄市今（8）日在駁二大義公園有一場「活力復元・精彩無限」嘉年華會，透過美食及手作等園遊市集，讓精神康復者與社區居民交流，呼籲大家一起關心精神健康議題，共同營造去汙名化的社會氛圍。 這場嘉年華會是由高雄市衛生局邀集復健機構、民間團體、社福單位及社會大眾共同參與，活動自上午10點至下午2點半，以園遊會自由時報 ・ 13 小時前
「全民守護、消防萌力」！新北消防局2026年形象月曆開賣 小小消防員萌力破表
【警政時報 趙靜姸／新北報導】新北消防局於今（8）日假板橋區重慶路行人徒步區舉行「2026新北消防形象月曆」發表會。今年活動特別邀請故事工廠舞台劇《火神的眼淚》劇組帶來精彩開場演出，透過戲劇呈現消防人員的英勇與人性溫度，為整場發表會揭開序幕。警政時報 ・ 11 小時前
楊謹華失控下狠手 綁母入浴缸嗨喊：滿爽的
楊謹華在Hami Video《看看你有多愛我》將母親綁在浴缸裡，她笑說：「那場戲其實拍起來滿爽的。」飾演母親的古名伸也說：「可以理解女兒的作為。」劇中，楊謹華與經紀人紀培慧自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題，沒想到過程百出，最後竟失控，變成她親手綁架母親。楊謹華說：「看到劇本時就覺自由時報 ・ 13 小時前
消防月曆化身公益象徵 用愛守護新北城市安全
2026年新北市消防形象月曆今天（8日）正式亮相，以「全民守護‧消防萌力」為主題，融合專業消防精神與親子互動的溫度。月曆邀集多位現職消防員及小朋友共同入鏡，小朋友化身「小小消防員」，象徵守護使命的傳承國立教育廣播電台 ・ 11 小時前
新北消防形象月曆 猛男聯手萌娃出擊
萌力滿點！消防猛男與小小消防員攜手守護城市，新北市政府消防局八日於板橋區重慶路行人徒步區舉辦「二０二六新北消防形象月曆」發表會。新北消防月曆迄今推出已邁入第十八屆，長期深受民眾喜愛與肯定，激發更亮麗的消防形象月曆。該屆月曆以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請小朋友化身小小消防員入鏡，展現溫馨又堅毅的守護意象，從童年的「消防憧憬」到消防精神的「薪火相傳」，象徵使命於世代間的交棒與延續。本次拍攝手法採用消防月曆經典「炸水場景」，讓整體畫面更具張力與層次感。消防月曆由全家便利商店獨家販售，自一一四年十一月八日十時起開放預購至一一五年一月三十一日二十四時止，售價為新臺幣一一九元，取自消防報案專線「一一九」之諧音。民眾可透過「全家」App中的「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣除必要 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
偷竊機密送中 康寧前首席華裔研究員定罪
康寧公司(Corning Inc.)前任首席研究員王季(Ji Wang，音譯)被控竊取商業機密，本周經聯邦陪審團審判裁定...世界日報World Journal ・ 13 小時前
聯手萌娃出擊做公益 新北消防猛男月曆開放預購
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市消防局消防猛男形象月曆，將由全家便利商店獨家販售，也將自今（8）日上午10時起，開放預購至明年1月31日晚間12時止。售價為新台幣119元，取自消防報案專線「119」的諧音。民眾可透過「全家」App中的「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣除必要成本，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於公益用途。 新北市消防...匯流新聞網 ・ 14 小時前
淡江大橋橋體放跨年煙火？ 侯友宜：還沒與交通部達成協議
淡江大橋預定明年5月通車，預估每日車流量可達近6萬輛。新北市國民黨議員陳偉杰今（7日）於議會總質詢關切交通路網與觀光配套是否到位，並詢問跨河煙火施放問題。市長侯友宜回應，橋體放煙火還沒與交通部達成協議，但可採投影、光雕或河邊平台等替代方式，延續節慶亮點。自由時報 ・ 1 天前