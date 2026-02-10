新北消防深化救災安全 共識營強化執勤防護

新北市消防局辦理「救災安全共識營」。（圖：新北市消防局提供）

▲新北市消防局辦理「救災安全共識營」。（圖：新北市消防局提供）

新北市消防局於十日假緊急應變指揮學院(ERCA)辦理「救災安全共識營」，規劃三梯次訓練，透過邀集外勤全體幹部研討與交流，凝聚對於救災安全之共識。本次活動核心聚焦於強化第一線消防人員的安全意識，並針對火場救災模組運作跨大隊作業機制進行深度探討，期能以最嚴謹的態度與最完善的準備，守護市民生命財產安全及消防同仁的自身安危。

本次訓練係因應現行在隊人力配置及災害型態日益複雜多變的趨勢，特別就跨大隊協作機制進行研討，強化各單位間的溝通與整合能力，確保於聯合救災時，能依循標準化救災模組迅速銜接，提升指揮調度效率。在有限的消防量能下，透過制度化流程與默契培養，發揮最大整合戰力，以因應高強度、高風險之災害現場。

此外，為落實消防職業安全改革，消防局持續推動職安風險評估機制，核心聚焦於落實消防法「安全衛生防護專章」相關規定。透過系統化的危害辨識與風險分析，針對火場救災、高風險化學災害事故等情境進行盤點，同時保障消防人員之退避權與資訊權，建立從「事前預防辨識」到「救災安全管控」的完整體系。藉由定期模擬演練與自主檢核，逐步將職安文化深植於各項執勤環節，兼顧公共安全與基層權益。

消防局長陳崇岳強調，保障自身安全是執行救援任務的前提，並鼓勵同仁內化安全觀念。消防局持續添購新型救災裝備，並進行各層級專業訓練，提升救災專業，打造安全、有韌性的消防體系。