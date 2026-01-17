新北消防節活動 超萌搜救犬參與救災演習

新北市府舉辦「FUN 災熊 HOU 新北熊平安」119 消防節誌慶活動，規劃演習與搜救犬授階等環節。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府舉辦「FUN災熊HOU新北熊平安」119 消防節誌慶活動，結合宣導於今(17)日舉辦，市長侯友宜向消防與義消夥伴致謝並授階消防局搜救犬Aqua(阿夸)。侯友宜說，過去5年來，新北市火災件數下降20多%，住警器成功預警案例累計達785件，OHCA康復出院率也已提升到12.13%，累計救回2955位民眾生命，這些數據代表一個個家庭的平安團圓，也是消防夥伴的無畏逆行、全力付出。

消防局長陳崇岳指出，為讓大眾更深入了解消防人員在危險時刻，如何以專業與科技守護生命安全，消防局在活動現場進行救災、救護演練，包括電動車火災搶救、車禍救助、搜救犬搜索、高索救助、OHCA緊急救護、醫院雙軌派遣及無人機射水等救援項目，並運用空拍機、雷達探測器、影音與光纖影像等高科技救災設備。

消防局介紹，在活動上授階的新北市搜救犬隊吳惟逸隊員與Aqua去年前往捷克參加「IRO 國際搜救犬世界盃」，從38個國家頂尖隊伍中脫穎而出，在瓦礫堆搜索競賽中榮獲世界第5名佳績；侯友宜也肯定新北義消夥伴於去年「全國義勇消防人員體技能交流賽」榮獲無人機運用、車禍救援及繩索救援等3個項目全國第1名。

今日天氣晴朗，許多親子前往參加活動，現場設有消防、環保、交通、教育、防治家暴及菸酒法令宣導等不同宣導攤位，以及「平安熊 HOU」119特色親子專區，設有拍貼機、活動紀念戳章明信片、氣球及烤畫親子手作體驗。

