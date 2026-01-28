新北消防聯合救災保平安 馬祥厚運全民樂業過好年

為強化春節期間公共安全，新北市消防局第四救災救護大隊廿八日於深坑信義企業天下園區辦理火災搶救演練。(讀者提供)

記者黃秋儒／新北報導

農曆春節期間，為百業最忙碌的高峰期，為強化春節期間公共安全，新北市消防局第四救災救護大隊今（28）日於深坑信義企業天下園區辦理火災搶救演練，動員50名人員及15輛救災車連袂參與；本次演練由陳勝照專門委員蒞臨指導，透過結合場所自衛消防編組與消防單位合作，落實商辦大樓防火管理並提升初期應變能力，致力與民間攜手打造新北安全環境，攜手喜迎平安年。

消防局第四大隊指出，本次演練模擬園區C棟3樓作業區起火，演練包含:「自衛消防編組應變作為」、「雲梯車高空救援演練」、「中、大隊幕僚作業」、「各單位安全管制」及「RIT應變機制」等項目，現場立即啟動自衛消防編組報警，並針對商辦空間廣闊、格局複雜的特性，實施自衛編組應變、雲梯車高空救援、幕僚安全管制及RIT小組等。搶救策略強調「人命疏散與火煙侷限」優先，要求業者於滅火失敗後立即關門阻隔煙霧，並確實清點人員以控管受困情事；同時，消防單位結合大樓本身消防設施防止延燒，並運用紅外線熱顯像儀（TIC）等科技化設備精準定位火點與受困者，在提升救災效率的同時，更確保第一線同仁的執勤安全。

消防局第四救災救護大隊大隊長尚少華表示，本次演練除結合園區自衛消防編組之運作，亦希望本大隊能更熟悉轄區內大型場所逃生動線及消防設備，以提升災害前、中、後期之搶救效率。因園區一旦發生火災，損失將難以估計，甚至造成人命傷亡，本大隊特別辦理此次火災搶救演練，以強化場所危機意識，確保春節連假期間公共安全，期能「馬祥厚運」全民安居樂業過好年。