新北消防聯手亞東醫院啟動Doctor Car赴現場搶命

(記者謝政儒新北報導)新北市政府消防局為提升院前整體救護品質，今(29)日與亞東紀念醫院簽署「急診EMT延續到院前照護Doctor Car計畫」合作備忘錄，由消防局陳崇岳局長與亞東醫院邱冠明院長共同主持，以制度化方式，將急診醫療專業前移至事故現場，建立醫院與消防體系緊密銜接的院前高階醫療支援模式。







此次合作由新北市消防局救災救護119勤務中心依適應症啟動派遣，當發生院前心跳停止（OHCA）、重大外傷、特殊急症或具高度風險之社會事件時，將同步派遣救護車與 Doctor Car，由具急重症處置能力之急救復甦團隊前進現場，提供EMT無法單獨執行之進階醫療評估與即時處置，並提前啟動院內重症、外傷或大量輸血等後續醫療資源。



此外，此制度更納入「U1 嚴重創傷受困傷病患—醫院雙軌派遣流程」。凡遇傷病患生命徵象不穩定且預估脫困時間超過一小時，現場指揮官即可啟動Doctor Car，由醫師與醫護人員迅速進入現場，執行止血、鎮痛、輸血、進階氣道處置，並做出關鍵醫療決策，這將大幅提升受困傷患的存活機會。



消防局陳崇岳局長指出，新北急救效能已跨入新里程碑，OHCA患者康復出院率由99年的3.1%飛躍提升至114年的12.13%，這不僅是數據的成長，更代表2,955位市民重拾生命而看見希望。為挑戰救命極限，消防局與亞東醫院展開深層戰略合作，除了8位急診醫師的醫療指導，更導入「經食道超音波」與「院前啟動葉克膜」等頂尖醫療技術，並結合消防員健檢照護，構築守護市民的生命防線。



陳局長進一步強調，「Doctor Car」的核心在於「醫療前推」，由醫師直達現場進行關鍵決策與即時處置，縮短搶救時效並顯著改善預後。未來雙方將持續深化合作，強化院前救護與災難醫療的韌性，確保市民在危急時刻，都能獲得即時、專業且完整的醫療照護，共同打造一座安全有感的安居新北市。