新北消防與土木技師公會簽署MOU 強化災害搶救專業量能





為強化災害搶救專業量能並確保救災安全，新北市政府消防局昨（25）日與社團法人新北市土木技師公會正式簽署合作備忘錄（MOU）。簽約儀式由消防局長陳崇岳與土木技師公會丘達昌理事長共同主持，宣示雙方將建立長期且緊密的互助機制。透過這項跨領域的結盟，將土木結構的專業技術導入災害防救體系，期望結合工程專業與搜救戰術，為新北市的防救災工作注入強勁的專業能量。

新北市特種搜救隊早已具備國際級救援實力，於110年順利通過國家搜救能力分級認證（NAP），取得重型搜救隊資格。為精益求精並迎接即將於115年進行的嚴格複測，本次合作顯得尤為關鍵。根據備忘錄內容，新北市土木技師公會將派遣專業技師參與特搜隊的日常訓練與模擬演練，提供建築結構支撐、破壞評估等專業指導。這不僅有助於特搜隊在接下來的國家認證複測中展現專業水準，更能確保在實際遭遇震災等建築倒塌事故時，能迅速判斷結構風險，在黃金時間內展開最安全有效的救援行動。

廣告 廣告

陳崇岳局長表示，救災現場充滿不確定性，唯有結合跨領域的專業才能將風險降至最低。並指新北特搜隊在110年獲得國家重型認證是榮譽也是責任，面對115年的複測挑戰，有土木技師公會丘達昌理事長及其團隊的專業相挺，如同為搜救隊注入一劑強心針。陳崇岳感謝公會願意投入資源協助，這份MOU將不僅提升特搜隊的技術層次，更是對第一線救災人員生命安全的最大保障，共同守護市民安全。

更多新聞推薦

● 賴清德將投1.25兆國防特別預算保台 鄭麗文：千萬不要成國際的麻煩製造者