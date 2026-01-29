新北消防與醫院合作 急重症醫師將前進救援現場

（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市消防局今天表示，與亞東醫院簽署「Doctor Car 醫師反應小組」合作備忘錄，串聯急診醫療與消防救護，讓醫師即時支援重大事故，爭取更多黃金救援時間，提升院前救護品質。

新北市消防局長陳崇岳今天與亞東醫院院長邱冠明，簽約合作備忘錄，他說，「Doctor Car」的核心精神在於「醫療前推」，由醫師直達現場處置，縮短搶救時效並顯著改善預後，確保市民在危急時刻，都能獲得即時、專業且完整的醫療照護。

廣告 廣告

亞東醫院急診醫學部主任范傑閔說，目前緊急救護技術員（EMT）在法規上仍無法執行部分進階醫療處置，Doctor Car的角色就是在關鍵時刻由醫師直接進場補位，執行醫療評估與治療，提升院前照護的安全性與完整度。

亞東醫院表示，備忘錄是實踐「健康台灣深耕計畫」，將急診醫療力量提前送到事故現場，實現「醫師走出醫院救人，而不是等病人送進醫院」的院前醫療新模式。

陳崇岳說，新北急救效能已跨入新里程碑，OHCA（到院前無呼吸心跳）患者康復出院率由民國99年的3.1%提升至114年的12.13%，這不僅是數據的成長，更代表2955名市民重拾生命而看見希望。

消防局表示，平常發生院前心跳停止（OHCA）、重大外傷、特殊急症或具高度風險的社會事件時，119勤務指揮中心將同步派遣消防救護車與醫院Doctor Car，醫師評估後可提前啟動院內重症、外傷或大量輸血等後續醫療資源。

亞東醫院說，遇到重大災害、嚴重受困（U1）、特殊事件或大量傷病患（MCI）等情況，傷病患生命徵象不穩定且預估脫困時間超過1小時，指揮官可啟動「雙軌派遣流程」，醫療團隊可到場執行止血、鎮痛、輸血、進階氣道處置，提升受困傷患的存活機會。

院長邱冠明表示，這項計畫不僅能縮短搶救時間、提升救護效率，也能應對各類高風險急症，確保每名患者都能在黃金救命時間內獲得完整、專業的醫療處置。期待未來突破地面交通限制，讓救護體系走向立體，提升台灣醫療韌性，挽救更多生命。（編輯：李錫璋）1150129