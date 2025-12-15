新北消防首創院前存血、熱血飛行機制 獲總統盃黑客松卓越獎。（圖：新北市消防局提供）

▲新北消防首創院前存血、熱血飛行機制 獲總統盃黑客松卓越獎。（圖：新北市消防局提供）

為提升重大創傷傷患的急救存活率，並解決偏遠或交通壅塞地區的緊急醫療難題，新北市政府消防局與三軍總醫院、新北聯醫三重院區、中華電信、飛取智能及台灣血液基金會跨界組成「肝苦人團隊」，共同研擬「冰與火之歌：於十四日榮獲「二０二五5總統盃黑客松」卓越團隊獎殊榮，並由總統親自頒獎，高度肯定消防局結合各界資源，運用科技創新優化救災體系的努力。

廣告 廣告

新北消防局長陳崇岳表示，獲獎提案係針對嚴重創傷導致失血性休克的急救困境，提出「院前存血」與「熱血飛行」之概念驗證。團隊透過建置智慧遠端冷鏈監控設備，規劃將血品預置於勤務重點消防分隊，確保救護車出勤時能立即攜帶血品直奔現場，解決現場無血可用的缺口；同時整合AI路徑運算與5G通訊技術，成功驗證無人機空中運送血品的可行性。

此機制能有效克服地形阻隔與地面交通限制，將醫療資源主動延伸至災害現場，經實地測試證實可大幅縮短血品輸注的啟動時間，為傷患爭取寶貴的黃金搶救時機，展現智慧城市在緊急醫療領域的具體應用。

陳崇岳強調，這項榮譽象徵著救災體系邁向智慧化的新里程碑。若能進一步結合高軌衛星通訊、無人機飛控中心及空中急救廊道的整合建置來強化飛航穩定，並參照國際趨勢推動低效價全血的實務應用，必能讓這套救援機制更臻完善。新北消防局將持續在現有基礎上深化驗證，致力為國人建構更周全的生命防護網。