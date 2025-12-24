新北消防ERCA獲世界級認證 指揮訓練躍上國際舞台

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府消防局再傳捷報！消防局緊急應變指揮學院（ERCA）日前於美國 ETC Simulation 主辦的「第21屆 ADMS 全球使用者大會」中，獲主辦單位認證為「世界級訓練中心」，成為該獎項設立21年來首度獲此殊榮的單位，顯示新北消防訓練能量獲國際高度肯定。

圖／消防局長陳崇岳今（24）日於市政會議中，將此項國際榮耀獻給市長侯友宜。（新北市政府消防局提供）

消防局表示，本次大會匯聚來自歐、美、亞等7國消防與緊急應變機構，ERCA除獲頒「世界級訓練中心（World-Class Training Center）」外，也受邀於會中進行專業交流，分享新北市在災害指揮訓練與科技應用上的實務經驗，成功讓世界看見台灣消防的專業實力。

消防局長陳崇岳今（24）日於市政會議中，將此項國際榮耀獻給市長侯友宜，感謝市長長期重視消防專業的發展，並全力支持訓練品質提升、科技導入與同仁安全，讓新北消防得以穩健精進、逐步站上國際舞台。

陳崇岳指出，ERCA導入 ETC Simulation 所開發的 ADMS（Advanced Disaster Management Simulator）系統，推動VR情境式指揮官訓練，打造高度貼近實務、符合國際趨勢的數位化指揮訓練模式；本次獲得國際權威肯定，不僅是對新北消防訓練成果的高度評價，也象徵台灣消防專業正式躋身世界一流行列。

消防局強調，ERCA成立以來，持續與歐、美、亞多國消防機關進行交流，未來將以更高標準強化指揮訓練，讓世界看見臺灣在防災與應變科技上的專業能量；並透過智慧防災與國際合作，全面提升城市韌性，守護市民與第一線同仁安全。

