新北淡水供水韌性不足 鄭宇恩偕蘇巧慧爭取興建5萬噸配水池

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市淡水區日前因淡北道路工程失誤導致大規模停水，凸顯供水韌性不足的危機。對此，新北市議員鄭宇恩立即協同立法委員蘇巧慧爭取經濟部支持，獲得經濟部水利署與自來水公司同意增設一座5萬噸配水池的可行性評估，經費初步估算約8.4億元，並研擬增設備援管線，以徹底解決淡海新市鎮的供水瓶頸。鄭宇恩強調，這項成果是為確保未來淡水區供水真正做到「穩定、可靠、具韌性」。

鄭宇恩日前再度前往受災社區，實地查看恢復住戶用水的進度，指出自來水管網雖已正常進水，但大型社區及管線末端因復水初期用水需求量大，用水情況仍不穩定。她表示，在自來水公司、新北市水利局、新工處以及崁頂里里長吳庭岳等單位的協同努力下，除確保正常的管線進水外，也持續安排水車灌注社區蓄水池，讓住戶的日常生活將可以恢復正常。

鄭宇恩強調，此次淡水大停水事件除了必須追究工程管理上的責任與市府緊急應變的缺失外，更重要的是必須徹底提升淡水區整體供水的韌性與儲備能力。她指出，僅有單一供水系統，將使淡水承受不了任何單點的管線故障。

她表示，事實上，在2018年第1座3.5萬噸高地配水池順利完成後，這次的事故更凸顯現有儲水能力已不足。淡海新市鎮平均每天需要4.5萬噸水量，既有的3.5萬噸配水池顯然已不敷使用，第2座大型配水池的興建勢在必行。

針對與中央相關單位共同討論的結果，鄭宇恩與立委蘇巧慧指出，已獲得經濟部水利署與台灣自來水公司的2項具體結論：一、相關單位同意可增設1座5萬噸的配水池，經費初步評估約8.4億元。自來水公司承諾待新北市府整體規劃提出後，將全力協助。增建配水池將能加強供水韌性，並在不幸發生相似情況時，加快復水速度。

二、研擬配合淡北道路工程增設備援管線。由於事涉工程細節及期程，蘇巧慧明確要求水利署、自來水公司應積極和新北市府溝通，兼顧地方發展與期待。鄭宇恩承諾將持續負責督促市府和相關單位一起來推動這項計畫。

照片來源：新北市議員鄭宇恩臉書翻攝

