新北淡水停水補償 2/4至2/13受理請領

（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市政府表示，去年底淡水區停水事件，共受理2334件的補償申請；今天以簡訊通知優先補償對象的民眾，可於2月4日至13日，前往淡水區公所或以郵寄方式提送憑證領取補償。

新北市工務局發布新聞稿表示，去年11月底淡北道路工程施作時，不慎挖破自來水管線，造成淡水多日大範圍停水；經於12月1日至10日設立專責窗口及線上申請表單，受理民眾陳情與請求補償申請，並同步啟動檢討相關補償機制。

市府指出，共受理2334件申請，針對「購買水」、「馬達維修或更換」、「盥洗費」等3項基本民生用水需求，列為優先補償，今天發送簡訊通知審核結果。補償資格、申請方式及應備文件等資訊，同步公布於新北市政府、淡北道路及淡水區公所官方網站。

市府指出，符合優先補償資格的民眾，請依申請地址所在里別，分別於2月4日至8日、2月9日至13日，攜帶發票或收據、身分證影本、水號資料、印章等文件，至淡水區公所填寫申請書領取補償，受理時間為每日上午8時至晚間7時。

市府表示，為便利民眾提送資料，也可至淡北道路官網下載申請書，填寫後附上匯款帳戶影本，於2月13日前郵寄（郵戳為憑）至新北市政府新建工程處（地址：新北市樹林區樹新路40-7號6樓），匯款領取補償。

市府表示，民眾若有申請「購買水」、「馬達維修或更換」、「盥洗費」等3項優先補償以外的項目，市府已委託第三方公正單位釐清責任，預計3月底提出鑑定結果後，將請應負責單位再與民眾協調。（編輯：吳素柔）1150202