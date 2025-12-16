新北淡水傳統漁業之傳承 耙文蛤文化與文蛤料理報你知



淡水河口是本市重要的河海交界地帶，沙質底部和潮汐條件非常適合文蛤生長。早期漁民利用地形與潮汐變化，發展出運用簡單漁具採捕的「耙文蛤」技法，成為淡水重要的在地文化，展現先民順應自然、善用資源的生活智慧。面對近年來環境的變遷，新北市漁業處以「文化傳承、資源復育、永續利用」為目標，透過文蛤放流及環境教育活動，期望讓傳統漁法得以延續。

淡水河口漁民耙文蛤 (淡水區漁會提供)

過去一般認為臺灣養殖文蛤源自日本麗文蛤，但經農業部水產試驗所進行DNA鑑定後發現，臺灣的文蛤其實是本土新種，正式被命名為「臺灣文蛤」，這項研究不但有助確認物種，也提供復育、生產管理與政策制定的重要科學資料，使得淡水河口文蛤具有生態、文化與產業三重價值。

文蛤放流

為保存「耙文蛤」這項百年傳統文化，漁業處與淡水區漁會長期合作推動文蛤增殖放流與復育，自106年起迄今在淡水河每年放流200萬顆原生文蛤苗，總數已超過千萬顆，這些放流的文蛤是淡水區漁會委託農業部水產試驗所從淡水河採集種貝，經過約6個月的培育再將文蛤稚貝放回淡水河口，此種方式有助於提升文蛤數量，並建立穩定的復育方式。放流過程邀請民眾一同參與，並搭配漁會專業講師現場解說，讓更多人了解淡水河口生態與傳統漁法，一起支持在地漁業文化保存與環境永續。



新北市漁業處表示，冬季氣溫轉涼使文蛤生長變慢，但因此更為飽滿鮮美，是品嚐文蛤的最佳時節。文蛤高蛋白、低脂肪且富含礦物質，可用薑蒜快炒、清蒸或與蒜頭、香菇、雞肉一起煮湯，也能搭配綠咖哩調理包做成南洋風麵食。若不想下廚，歡迎前往淡水漁人碼頭的魚藏餐廳或大胖活海產享用文蛤料理，並欣賞漁港美景。







