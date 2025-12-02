新北淡水全面復水「仍有家戶無水用」 洪孟楷：台水回報蓄水池水位尚不足

自來水公司全力搶修畫面。（圖／翻攝自臉書＠MongKaiHUNG）

新北市淡水區自11月27日晚間大規模停水，起因於淡北道路主線高架橋基樁挖掘作業時，施工單位不慎鑽破地下自來水管線，導致逾6.2萬戶停水逾3天。對此，國民黨立委洪孟楷今（2）稍早指出，自來水公司回報淡水地區已於清晨全面進水，而有部分住戶反映仍無水可用，經確認社區外部供水已恢復，但因地下蓄水池容量較大，目前水位尚不足以將水上打至水塔，「已要求台水在未恢復民生用水的社區，由水車直接將水注入地下蓄水池，以縮短水位上升時間」。

廣告 廣告

台灣自來水公司1日表示，經搶修後，11月30日下午5時搶修完成並逐步恢復供水，部分管線末端及高地區因需進行加壓與排氣作業，預計12月2日凌晨2時全面恢復供水。

今日稍早新北第一選舉區立委洪孟楷在臉書發文表示，根據自來水公司回報，淡水地區已於清晨全面進水，已由巡檢人員實地確認。

然而，今日早晨仍有鄉親反映家中開水龍頭仍無出水，主要集中於數百戶大型社區。經再次確認，洪孟楷表示，這些社區的外部供水已恢復，但因地下蓄水池容量較大，目前水位尚不足以將水上打至頂樓水塔，導致家戶端暫時仍無法正常用水。

為加速完全恢復家戶供水，洪孟楷已要求自來水公司採取以下措施：一、在尚未恢復民生用水的社區，由水車直接將水注入地下蓄水池，以縮短水位上升時間，使住戶能更早在家中恢復用水。若因建築物高度或車輛動線限制無法進場，也已要求水車於周邊待命，提供現場取水服務。

二、請自來水公司依據專業判斷，調配用水，加強對管線末端、急需補水的社區供水量與水壓，使大型社區地下蓄水池能更快補足水位，進而恢復家戶端供水。

三、請尚未確認社區是否已進水、或有其他用水需求的鄉親，撥打1910台水客服專線，將統一彙整處理。洪孟楷指出，已特別拜託自來水公司強化支援，優先處理仍未完全恢復家戶用水的社區，減少民眾不便。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！機車族傻眼 官方證實：賓果

穿西裝不是最大咖！律師靠「1穿著」認出辦公室key man 一票狂點頭