新北淡水八里演唱會正開唱 3.5萬發跨河煙火20：26升空

揮別2025年，新北市府今(31)日在淡水、八里區雙主場舉辦「閃耀新北1314跨河煙火」跨年活動。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕揮別2025年，新北市府今(31)日在淡水、八里區雙主場舉辦「閃耀新北1314跨河煙火」跨年活動，邀請南韓知名歌手HWASA、日本創作歌手樋口愛、台灣金曲歌王蕭煌奇等人獻唱。音樂表演自下午4點起已經展開，而長達13分14秒的煙火將在晚間8時26分準時施放，為全國最早施放的跨年煙火。

儘管細雨、寒風不斷，仍有大批民眾到場觀賞音樂表演，在低溫中與親友一同享受美好時刻，共3.5萬多發煙火以「萬花之河・冬之樂章」為主題，八重蕊、五彩瀑布等將交替在淡水河上方璀璨燃亮，與即將在明年5月通車的淡江大橋光雕相互輝映。

晚間8點10分，淡水、八里將連線，由市長侯友宜率市府團倒數，活動也有在電視台、網路上同步舉行直播，詳細資訊可上活動官網查詢。

