新北淡水公司田溪遭油污染 鄭宇恩會同環保局抓出營造商釀禍

248260107a07

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員鄭宇恩日前針對淡水公司田溪爆發油污染事件，會同環保局展開追查，確認污染源來自一間營造公司。由於業者未妥善管理場區棄置油品，導致設備油液外洩並沿溪流擴散，環保局已依法開罰。鄭宇恩強調環境守護沒有模糊空間，除要求限期完成清淤，也提醒企業應落實設備管理，避免再造成生態浩劫。

事發當時，鄭宇恩接到民眾陳情指溪面佈滿油污，河畔散發濃厚汽油味，服務團隊第一時間趕到現場，通報環保局並聯絡水利局設置攔油索防止污染擴大。隨後又有更上游的住戶反映周邊出現濃厚異味，顯示源頭位在更高處。

廣告 廣告

為了徹底解決問題，鄭宇恩二度邀集稽查同仁入溪，在泥濘中巡視並逐一過濾沿線排放點，終於在日前確定受災源頭來自特定營造場區。她指出，業者管理疏漏是導致這次事件的主因，對於損害環境的行為，市府必須嚴懲，並確保後續復原進度不能拖延。

鄭宇恩感佩第一時間主動通報的鄉親，因為大家的警覺心才能縮短搶救時間。她也感謝稽查人員在艱困環境中持續追蹤，順利找出源頭。鄭宇恩重申公司田溪是地方重要生態景觀，她會持續追蹤改善情形，直到河道恢復清澈，讓在地鄉親找回安心的生活環境。

未來鄭宇恩會持續監督公部門對污染事件的應變速度，並推動更嚴格的巡查機制。她呼籲所有在重劃區或河岸周邊施作的營建單位應引以為戒，嚴加控管場內各項油品及化學物資，共同維護珍貴水資源。

照片來源：新北市議員鄭宇恩臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新北培根計畫翻轉性別框架 侯友宜偕社會局表揚6區績優公所

補足中和莒光路安全防線 張嘉玲爭取閃燈號誌阻斷奪命風險

【文章轉載請註明出處】