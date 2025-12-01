新北淡水大停水「已恢復八成」？侯友宜臉書遭灌爆

即時中心／林耿郁報導

11月28日，新北市淡水區因道路工程施作不慎，導致大型自來水幹管遭挖斷，導致部分地區全面停水；稍早市長侯友宜在臉書宣布有「八成區域」恢復正常，不過仍有不滿的居民留言批評「哪來的八成」、「一滴水都沒有」，根本是天大謊言！

「淡」是沒「水」！上週五（11/28）上午，新北市淡水區一處工程不慎挖斷自來水管線，導致至少16里長時間停水；稍早市長侯友宜在臉書宣布，在搶修完成接管後，至今（1）天上午約八成恢復正常供水，且自來水公司加速供水中。

侯友宜臉書貼文強調，在完全恢復正常前，市府與區公所將做下列應變：第一，臨時供水站未撤收，會持續供水，目前以最快速度調度水車再補水；第二，與自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制；第三，承包商應負擔責任，依約檢討裁罰。

對此有網友留言表示，「進水了，感謝」、「感謝市長儘速處理」，不過更多網友批評，「欸你會不會太慢！」「上班日才想到該上班了」，也有網友表示「07:25一滴水都沒有」、「到底哪來的八成？」「哪裡聽來的天大謊言？都停了幾天了？」「我家就是你說的那兩成啦」；災情似乎仍未完全恢復。





