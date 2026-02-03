新北淡水柔道角力表揚大會 陳偉杰優化環境助學子勇敢追夢

248260203a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳偉杰日前於淡水正德國民中學5樓綜合球場，主持「第6屆大淡水區柔道角力聯盟表揚大會」。活動現場集結新興國小、鄧公國小、興華國小、正德國中、淡水國中及竹圍高中等校師生，陳偉杰逐一為在訓練與賽事中奮戰不懈的選手、教練們遞上肯定，表彰基層體育人員的辛勞付出。

深耕在地體育資源多年，陳偉杰持續為淡水與北海岸地區各級學校的柔道及角力隊伍爭取補助。他認為，唯有透過硬體設備的改良與環境優化，才能讓基層隊伍在日常練習中減少傷害並提升效率，協助在地學子在資源到位的培訓環境中穩定進步，進而展現更卓越的競技水準。

廣告 廣告

目前大淡水區已成功建構從國小、國中至高中的完整三級培訓體系，成為培育體壇新星的重要搖籃。陳偉杰強調，只要將基層訓練環境打好基礎，選手們不僅能在全中運等全國賽事奪得佳績，未來更有底氣邁向國際，挑戰亞運等最高殿堂。此次表揚大會除了嘉獎選手，更希望藉此帶動在地運動風氣。

陳偉杰表示，支持基層發展是其推動地方服務的核心目標，未來將不斷監督並爭取相關教育資源，確保所有運動員都能在無後顧之憂的環境下安心受訓。他勉勵所有獲獎孩子勇敢追逐夢想，未來他也會站在第一線作為基層體育的後盾，讓大淡水區的運動幼苗能茁壯成長，走向世界的舞台。

照片來源：新北市議員陳偉杰臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

李科永圖書館跨界合作新北動保處 將尊重生命理念融入兒童日常

淡水停水補償開跑 新工處完成2334件審核通知

【文章轉載請註明出處】