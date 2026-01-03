新北淡水校園改善與交通建設併進 鄭宇恩督促國1銜接八里路廊

248260103a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為台北報導

新北市議員鄭宇恩近日實地走訪校園，追蹤淡水區竹圍國小與坪頂國小的修繕進度。針對竹圍國小望海樓教室在114年10月豪雨期間發生的嚴重漏水問題，鄭宇恩已在總質詢中向市長侯友宜反映，侯友宜當場也對此表示重視。目前校方已規劃電路修復與屋頂防水工程，為避免干擾教學，大型修繕工程預計在寒假進場施作，確保孩子在下學期能有安全的學習空間。

在強化多元教學環境方面，鄭宇恩今年協助淡水區坪頂國小爭取30萬經費，打造英語情境教室。她前往現場查看完工現況時，發現桌椅配置與教具收納仍有精進空間。鄭宇恩表示，後續會持續協助爭取資源將軟硬體做得更到位，讓孩子在更貼近生活的環境中提升英文學習興趣，提高學習效率。

針對長期壅塞的交通問題，鄭宇恩也積極推動國道1號銜接台64線往八里的改善方案。目前的動線必須先下五股平面道路才能轉上匝道，尖峰時段車流量極大。交通局對此回覆，該案已納入運輸模型校估研究，並初步找到可行路廊。鄭宇恩指出，未來淡江大橋通車後，此路段將成為往返八里與淡水的關鍵動線，她會要求市府加速與城鄉、工務等單位討論。

鄭宇恩強調，不論是校園修繕還是重大交通建設，安全與效率都不能等。從竹圍國小的防水工程到國道1號的銜接評估，服務團隊會持續盯緊每一項進度，確保各項計畫確實執行，提升在地居民與學子的生活品質，讓地方建設都能如期如質完成，真正回應地方民眾的期待。

