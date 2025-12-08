新北淡水辦「防空避難巡禮」 鄭宇恩舉例大停水：政府市民皆建立危機意識

248251208a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為強化社區與市民的綜合防災能力，新北市議員鄭宇恩昨（7）日參加由內政部、警政署、消防署等單位與新北市淡水區崁頂里里長吳庭岳共同舉辦的「防空避難處所巡禮」活動。由於淡水近期發生大範圍停水等生活危機，鄭宇恩特別強調，防災準備必須從實地勘查和技能教學做起，並呼籲中央與地方政府緊密合作，才能將防災知識變成市民真正用得到的應變能力。

鄭宇恩指出：「很多人以為防空避難只有戰爭時才會用到，但其實包含地震、颱風、甚至像前幾天淡水的大範圍停水，關鍵時刻靠的都是平時累積的防災準備。」 她補充，面對這些突發狀況，政府與市民都必須建立起危機意識，讓防災準備成為人人都能確實掌握的應急技能，才能真正保障生命財產安全。

由於活動內容切合生活需求，這場防空避難巡禮吸引眾多市民熱烈參與。現場提供的實用課程，包括了實地走訪防空避難設施、認識防災包和緊急口糧，以及學做臨時廁所和簡易濾水器。鄭宇恩強調，透過三角巾包紮教學等最生活化的方式，讓防災變成大家都學得會的關鍵技能。

鄭宇恩強調，防災工作是一項需要長期投入、跨部門協調的艱鉅任務，未來她也會持續與里長、公所、市府及中央單位合作，專注於加強淡水與八里各里的防災準備與應變能力。她承諾將努力建立更完善、更具操作性的社區應變機制，讓市民在面對任何突發狀況時，都能更從容、更安心。

照片來源：新北市議員鄭宇恩臉書翻攝

