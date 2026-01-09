新北淡海新市鎮公共閱讀需求 陳偉杰籲公私協力設置臨時據點

248260109a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳偉杰近期召開「淡海新市鎮圖書館設立需求協調會」，指出過去已透過多種管道向中央內政部國土署爭取在淡金安居、淡海安居等社宅內，設置圖書館或多功能閱覽中心，但國土署回覆建築不宜更改設計影響工程進度、現階段無法再調整附屬設施項目，完全忽略地方需求。對此，陳偉杰表示不會放棄為鄉親爭取的初衷。

針對長期規劃，陳偉杰協調教育局在「淡水國中增設淡海新市鎮校區新建校舍工程」中，研議與新北市立圖書館提出約211坪的圖書閱覽室參建需求。該工程已於114年9月17日召開第1階段規劃之第1次審議會議，並預計於115年1月召開第2次會議。陳偉杰肯定此進展，但也指出直到民國121年工程完成前，淡海新市鎮住戶的閱讀需求不該出現空窗期，必須有更即時的配套措施。

為解決居民燃眉之急，陳偉杰在會中提出具體方向，要求新北市立圖書館儘速評估以「公私協力」方式，先行設置臨時圖書閱覽服務據點。他建議應針對淡海新市鎮的台北海洋科技大學、亞東科技大學創新育成中心、海洋都心廣場，以及未來新建案的公益回饋空間等既有空間進行評估，讓孩子先有書看、居民先有地方讀書閱報，並與正式圖書館的設置同步推進。

陳偉杰強調，淡海新市鎮正朝向完整生活圈邁進，公共建設的步調不能停歇，圖書館的設置不是開完會就結束，後續會定期緊盯進度，要求市府針對能先做的部分就不要停下腳步。對於親子、學生、長輩及未來社宅住戶而言，閱讀權益的保障至關重要，市府應展現行政效率，確保新市鎮居民擁有更完善的生活環境與公共空間。

陳偉杰最後提醒，淡海新市鎮的發展需要前瞻性規劃，市府與中央應正視人口進駐後的民生配套。他承諾會持續作為地方與政府間的溝通橋樑，落實公共閱讀空間的建置，讓圖書資源走進新市鎮的每個角落。後續關於淡水國中新校區與臨時閱覽室的具體執行進度，他也會持續監督，確保政策美意能早日兌現，提升地方的文教氣息與軟實力。

照片來源：新北市議員陳偉杰服務處提供

