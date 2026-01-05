新北深坑工安意外 48歲司機卸貨遭「鋼板砸頭」慘死

台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。

