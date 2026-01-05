新北深坑發生工安死亡意外 貨車司機卸貨作業中遭鋼板壓死

（新北市勞檢處提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市深坑區萬福路今（05）日13時15分許發生一起工安意外死亡案件，新店警分局接110通報有緊急救護，立派遣轄區深坑所員警前往處置，員警到場後發現，現場貨車司機陳男(49歲）已明顯死亡。

新店警分局指出，經警方初步了解，陳姓貨車司機在貨車斗上卸貨鋼板時，疑因操作不慎導致貨物鋼板傾倒，死者遂被鋼板壓倒在地當場死亡。

新店警分局表示，警方已通知分局偵查隊鑑識人員及新北市勞檢處派員到場勘查，並聯絡死者家屬到場，全案後續將報請地檢署檢察官進行相驗事宜。

新北市勞檢處指出，經初步調查發現，今日下午1時許，陳姓工人(48歲，男性)於貨車載貨台從事鋼板（每片約35公斤，共300片）卸貨作業，過程中鋼板突然滑落並壓擊陳男身體及頸部，當場失去生命跡象，經緊急通報消防局到場急救，惟已明顯死亡未送醫。

勞檢處表示，為避免災害擴大，勞檢處已要求現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事相關作業；至於鋼板為何發生滑動，以及雇主是否訂有標準作業程序，仍待後續調查釐清，未來如確認雇主涉有過失，將函請地檢署偵辦，但如經不起訴、緩起訴處分確定或無罪、緩刑裁判確定時，再依職安法處3-30萬元罰鍰。

勞檢處強調，為保障陳男家屬權益，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，同時協助家屬辦理職災慰助，並通報勞保局提供必要的協助。