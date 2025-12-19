新北深澳鐵道自行車 「節慶驚喜三連發」歡樂登場
歲末節慶氣氛濃厚，新北青春山海線深澳鐵道自行車化身最溫暖的節慶舞台，由深澳鐵道自行車超人氣吉祥物「山野君」與「豆腐君」聯手推出「節慶驚喜三連發」，從耶誕拆禮物、光隧道換裝到跨年許心願，陪伴旅客騎進閃閃發光的冬日回憶。
深澳鐵道自行車率先推出耶誕限定好康活動，12月20日至12月28日只要旅客於活動期間搭乘深澳鐵道自行車，並追蹤官方IG、發布限時動態並標註 @railbiketw，即可於深澳端月台免費領取「深澳歡樂卡」刮刮卡一張。卡片100%中獎，獎項包含香氛蠟燭、耶誕投影燈、毛絨小樹玩偶及深澳限定周邊等多款暖心好禮，讓旅客把節慶驚喜一併帶回家，數量有限，送完為止。
緊接著自12月24日至隔年2月15日，深澳鐵道自行車最受歡迎的光隧道也換上全新節慶造型。由吉祥物「山野君」啟動節慶魔法，讓整座隧道亮起全新的節慶動畫。耶誕樹、雪人、禮物盒及「HAPPY NEW YEAR」等繽紛圖樣輪番登場，旅客騎進隧道的瞬間，宛如走進一座會發光的耶誕跨年樂園。流動的光影在隧道中變換，營造濃濃的節慶氛圍。無論拍照、錄影或沉浸欣賞，都能留下冬季最具儀式感的騎乘回憶，也成為社群打卡不可錯過的期間限定亮點。
跨年期間 12月30日至1月4日，也準備滿滿福氣陪伴旅客迎接2026。吉祥物「豆腐君」化身「開運豆腐」，推出限量「深澳新年明信片」，旅客只要於活動期間搭乘深澳鐵道自行車，即可前往深澳端月台免費索取，寫下新年願望，送上祝福與好運，數量有限，送完為止。
此外，配合政府普發一萬元政策，自即日起至12月31日止，凡搭乘深澳鐵道自行車並出示乘車 QR Code，且單筆消費滿1,000元，即可參加「深澳隨機扭蛋」抽獎活動1次，民眾有機會將超人氣吉祥物「山野君」或「豆腐君」其中之一帶回家，為旅程增添驚喜與收藏樂趣。
新北市政府觀光旅遊局邀請民眾把握冬季限定的美好時光，揪親友走訪深澳鐵道自行車，感受結合山海風景與節慶光影的浪漫騎行體驗，在祝福與歡笑中留下難忘回憶。深澳鐵道自行車每日10時至17時30分營運，每30分鐘一班，歡迎民眾至深澳鐵道自行車官網或超商 ibon 購票，輕鬆規劃一趟暖心又療癒的鐵道小旅行。活動詳情及更多資訊請持續關注新北市觀光旅遊網、新北旅客臉書粉絲專頁、深澳鐵道自行車官方網站、深澳鐵道自行車臉書粉絲專頁。
更多新聞推薦
其他人也在看
台中大安港園區媽祖雕像終於蓋鋼架 招商規劃濱海渡假村
大安港媽祖文化園區媽祖雕像歷經3任台中市長，盼了12年，台中市興富發文化藝術基金會捐贈主體高30公尺的花崗石媽祖雕像，本月總算建置鋼架，展開招商，尚未有廠商表態。市府朝興建渡假飯店規劃，已有連鎖飯店業者現勘，但認為地理位置偏遠，後續經營與遊客人數都要審慎評估。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 2
2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜全台唯一沉浸式恐龍展家庭票$550、永恆畢卡索「藝術限定傘」套票開賣、葬送的芙莉蓮特展限定娃包超萌登場！
年末、春節規劃出遊，但不知道去哪兒？可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，各平台紛紛在歲末推出優惠門票折扣，趁機來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 發起對話
影／歌聲傳祝福、醫療送關懷 二林基督教醫院門診洋溢聖誕暖流
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在充滿希望與愛的聖誕節前夕，二林基督教醫院於今（19）日上午在醫療大樓一樓互傳媒 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
屏基推鯨魚撲滿、健走行動為智能醫療大樓募款 號召全民一起存錢支持
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 為興建中的「智能醫療大樓」籌措經費，屏東基督教醫院推出鯨魚造型吉祥物撲滿互傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
雲林布袋戲登高空展巔峰！ 延展展期串聯櫻花與竹博覽
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府與台北101攜手推出的《超越偶‧超越巔峰》特展，自11月10日開展以互傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
2026台北電玩展1月29日南港展覽館登場，早鳥票限量5000張售完為止
每年開春最受矚目的遊戲盛會即將登場！2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於1月29日至2月1日在南港展覽館1館登場，預購票即日起開放搶購，去年首度推出的150元早鳥票，再度好評回歸，限量5,000張售完為止。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 1
「聽希望在唱歌」全台巡迴最終場林口長庚登場 用經典歌曲陪伴癌友
林口長庚醫院持續關注癌友及家屬的身心靈照護，自2014年起辦理癌友歌唱、才藝比賽等，透過各種形式的表演，讓癌友重新出發展現自己，更有勇氣面對疾病，成為抗癌勇士。林口長庚醫院每年也配合國健署全方位癌症防治策進計畫，針對不同癌別辦理音樂響宴活動及衛教推廣活動，林口長庚醫院林永昌副院長表示，每次看到癌友認桃園電子報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
課輔班學童到屏東基督教醫院 歌聲溫暖安寧病房
耶誕節即將到來，「中華民國生命豐盛關懷協會」輔助的課輔班小朋友，昨（17）日下午到屏東基督教醫院的安寧病房報佳音，以欣喜悅耳的歌聲表演給醫護人員及病人欣賞，祈求上帝祝福讓人人平安喜樂，獲得熱鬧的迴響，讓病患也露出罕見的笑容。生命豐盛關懷協會由布農族的牧師謝光忠所創立，長期以來在屏東地區資助弱勢家庭和自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
頂樓房不能買？自住族打臉迷思：住兩年，唯一後悔的是「這件事」
「頂樓真的不能買嗎？」這句話在房產社團中長年引起爭論。有人說漏水、有說太熱、有說噪音，甚至有人直接下結論：「頂樓絕對踩雷。」然而，松山區一位屋齡26年的電梯大樓住戶，兩年前買下人生第一間頂樓小宅後，卻有完全不同的體驗。他決定把這段日子裡的真實感受分享出來，希望能讓正在猶豫頂樓的買家，多一個參考角度。賣厝阿明 ・ 1 天前 ・ 10
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 112
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 215
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 7
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 53
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 5
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 1 天前 ・ 59
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 4