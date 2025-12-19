新北深澳鐵道自行車 「節慶驚喜三連發」歡樂登場

▲騎進深澳鐵道自行車光隧道，投影燈映照周邊特色景點，彷彿在光影中展開一場深澳小旅行。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】歲末節慶氣氛濃厚，新北青春山海線深澳鐵道自行車化身最溫暖的節慶舞台！由深澳鐵道自行車超人氣吉祥物「山野君」與「豆腐君」聯手推出「節慶驚喜三連發」，從耶誕拆禮物、光隧道換裝到跨年許心願，陪伴旅客騎進閃閃發光的冬日回憶。

12月20日至12月28日，深澳鐵道自行車率先推出耶誕限定好康活動。只要旅客於活動期間搭乘深澳鐵道自行車，並追蹤官方IG、發布限時動態並標註 @railbiketw，即可於深澳端月台免費領取「深澳歡樂卡」刮刮卡一張。卡片100%中獎，獎項包含香氛蠟燭、耶誕投影燈、毛絨小樹玩偶及深澳限定周邊等多款暖心好禮，讓旅客把節慶驚喜一併帶回家，數量有限，送完為止。

緊接著自12月24日至隔年2月15日，深澳鐵道自行車最受歡迎的光隧道也換上全新節慶造型。由吉祥物「山野君」啟動節慶魔法，讓整座隧道亮起全新的節慶動畫。耶誕樹、雪人、禮物盒及「HAPPY NEW YEAR」等繽紛圖樣輪番登場，旅客騎進隧道的瞬間，宛如走進一座會發光的耶誕跨年樂園。流動的光影在隧道中變換，營造濃濃的節慶氛圍。無論拍照、錄影或沉浸欣賞，都能留下冬季最具儀式感的騎乘回憶，也成為社群打卡不可錯過的期間限定亮點。

跨年期間， 12月30日至1月4日，也準備滿滿福氣陪伴旅客迎接2026。吉祥物「豆腐君」化身「開運豆腐」，推出限量「深澳新年明信片」，旅客只要於活動期間搭乘深澳鐵道自行車，即可前往深澳端月台免費索取，寫下新年願望，送上祝福與好運，數量有限，送完為止。此外，配合政府普發一萬元政策，自即日起至12月31日止，凡搭乘深澳鐵道自行車並出示乘車 QR Code，且單筆消費滿1,000元，即可參加「深澳隨機扭蛋」抽獎活動1次，民眾有機會將超人氣吉祥物「山野君」或「豆腐君」其中之一帶回家，為旅程增添驚喜與收藏樂趣。

新北市政府觀光旅遊局邀請民眾把握冬季限定的美好時光，揪親友走訪深澳鐵道自行車，感受結合山海風景與節慶光影的浪漫騎行體驗，在祝福與歡笑中留下難忘回憶。深澳鐵道自行車每日10時至17時30分營運，每30分鐘一班，歡迎民眾至深澳鐵道自行車官網或超商 ibon 購票，輕鬆規劃一趟暖心又療癒的鐵道小旅行。