新北清六食堂中毒案燒不停！143人就醫、18人住院

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新北市衛生局前往便當店「清六食堂」稽查。新北市衛生局提供



新北市知名便當店「清六食堂」爆發疑似食物中毒事件，疫情持續擴大。新北市衛生局今（9）日公布最新統計，新增25人通報不適，累計就醫人數已達143人，其中18人住院、12人留院觀察。衛生局指出，初步檢驗出11件沙門氏桿菌陽性，全案已移送檢調偵辦，三家分店目前仍全面停業調查。

新北清六食堂便當店近日發生疑似食物中毒案，根據新北市衛生局統計，截至今（9）日上午10時新增25人通報，累計就醫達143人，其中106人食用公所店便當及37人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有18人住院、12人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。清六食堂三家分店均仍暫停營運中，尚未提出復業申請。

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新北市衛生局說明，昨（8）日傍晚醫院初步檢驗出11件沙門氏桿菌陽性，經醫院進一步分析為沙門氏桿菌D群（Salmonella group D.），依據現有資訊已符合食品安全衛生管理法第15條第1項第4款及第49條情節，全案已移送檢調偵辦。另食品檢體、環境檢體及其餘人體檢體尚在檢驗中，待檢驗報告出爐將一併移請檢調偵辦。

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