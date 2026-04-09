新北清六食堂累計143人食物中毒就醫！ 驗出「沙門氏桿菌」送檢調偵辦

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新北市便當店「清六食堂」疑食物中毒案，增至143人就醫。（新北市衛生局提供）

新北市便當店「清六食堂」發生疑似大規模食物中毒案，目前累計已有143人就醫，衛生局指出，初驗有11人出現「沙門氏桿菌」陽性反應，將依《食安法》送檢調偵辦。

再添25人就醫 食物中毒受害者破百人

新北市衛生局說明，此起食物中毒案，截至今日上午10時新增25人通報，累計就醫達143人，其中106人食用公所店便當、37人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有18人住院、12人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。

驗出沙門氏桿菌！ 衛生局：移送檢調偵辦

衛生局說明，昨（8日）傍晚醫院初步檢驗出11件沙門氏桿菌陽性，經醫院進一步分析為沙門氏桿菌D群(Salmonella group D.)，依據現有資訊已符合食品安全衛生管理法第15條第1項第4款及第49條情節，本局已移送檢調偵辦；另食品檢體、環境檢體及其餘人體檢體尚在檢驗中，待檢驗報告出爐將一併移請檢調偵辦。

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目前清六食堂三家分店均仍暫停營運中，尚未提出復業申請。

什麼是沙門氏桿菌？症狀如何？

根據食藥署說明，沙門氏桿菌所引起的食品中毒事件，世界各地常居首位或第二位，主要原因為受污染的畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品，或是豆餡、豆製品等蛋白質含量較高的植物性食品，潛伏期平均落在2天內，民眾若誤食沙門氏桿菌後，恐在4小時至2天4（平均約24小時）內出現下痢、腹痛、寒顫、發燒等症狀，死亡率為1%以下。

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