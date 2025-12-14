新北清晨惡火奪命！16歲少女「倒臥門口身亡」 消防大隊長慟喊：妹妹抱歉…

新北市新莊區凌晨發生嚴重火警，1名少女不幸喪命。圖／翻攝自記者爆料網

新北市新莊區建中街一棟4層樓公寓今（14）日清晨4時33分發生火警，消防獲報趕抵時2樓火勢猛烈、濃煙密布，為此也趕緊佈下水線搶救，卻在進入建築時於2樓發現一名16歲少女，將人救出時已無生命跡象，猛烈火勢最終於4時59分撲滅，起火原因仍待調查釐清。

新北新莊公寓清晨惡火！16歲少女逃生不及喪命

消防單位今日凌晨4時33分接獲民眾報案，稱新莊區建中街一棟4層樓公寓發生火警且已冒出大量濃煙，消防人員獲報後立即出動，抵達現場後發現火焰已相當猛烈、濃煙密布，燃燒情形相當嚴重，隨即佈署3條水線上樓搶救，同時進行人員搜索與疏散行動。消防人員清晨4時58分許在2樓發現一名16歲少女，但將其救出時已無呼吸心跳，明顯死亡。

消防人員於4時59分成功撲滅火勢，此次火警共疏散至少8名住戶安全下樓，起火點確認位於2樓，燃燒面積約30平方公尺。警方指出，起火的2樓住戶分別為59歲周姓男子及其16歲女兒，消防人員發現周女倒臥於房門口，初步研判是在逃生過程中疑因吸入大量濃煙而昏迷，最終不幸喪命。

警方與鑑識人員初步檢視現場後，並未發現明顯可疑或異常，後續同步調閱周邊監視器畫面及訪查鄰近住戶，也未發現可疑人事物，後續將由消防局火災調查人員進行複勘，警方鑑識中心及轄區分局鑑識小隊也將配合到場採證，起火原因與火警始末仍待調查釐清。

鄰居曝起火瞬間！消防員發文哀悼：我們盡力了

一名鄰居事後表示，他當時人在家中休息，卻突然聽到外頭有人持續按喇叭，原以為是鄰里糾紛，沒想到下樓查看時驚見公寓已經起火，火勢後來還突然變得猛烈，甚至聽見爆炸聲響，也見到公寓裡的住戶陸續倉皇逃出，沒想到仍有住戶不幸葬身火窟。

新北市消防局第二大隊大隊長曾天柔事後也在臉書發文表示，消防人員抵達現場時，2樓已全面燃燒，滅火與搜索小組隨即破門入室搶救，其餘支援單位則往樓上救援，共疏散並帶出15名待援民眾，只是最後仍發生憾事，為此哀慟寫道：「RIP，妹妹抱歉，我們盡力了。我們會繼續加油，用全力守護每位市民。」



