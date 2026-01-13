新北清水高中歲末愛心關懷頒發獎助金 照顧300多位學子

歲末寒冬之際，新北市立清水高中教育基金會舉辦「歲末愛心關懷暨育才優秀獎助學金頒獎典禮」，透過獎助學金的實質挹注，為勤奮向學的孩子送上溫暖與希望，也展現清水高中深耕在地、關懷社會的人文精神。

清水高中教育基金會長期推動「育才優秀獎助學金」與「歲末愛心關懷獎助學金」兩項計畫。其中，「育才優秀獎助學金」鼓勵由清水高中培育的國高中學生，於畢業後在高中或大學階段，持續於學術、體育或藝術領域精進發展；而活動核心的「歲末愛心關懷獎助學金」，則長期關懷板橋、土城、三峽、鶯歌等地區近20所學校勤奮向學的學子，透過實質學習獎勵，陪伴孩子穩定前行。今年共有300多位學生到場受獎，涵蓋國小至大學各學習階段，展現基金會以行動支持教育的承諾。

社會局長李美珍表示，獎助學金不僅減輕學生與家庭經濟壓力，更是對努力向學態度的重要肯定，期勉學生未來有能力時能關懷弱勢、回饋社會。清水高中校長賴來展指出，教育基金會二十多年來已協助近萬名弱勢家庭、立志向學的學生，具體展現教育支持對學生學習歷程的重要影響，並感謝社會各界與校友持續挹注資源，期許學生未來能回饋社會，形成正向循環。

受獎學生游同學分享，去年用基金會的獎助學金買參考書，讓自己考試更順手，今年也會好好運用，讓自己能更上層樓。柳同學表示，感謝基金會慷慨贊助的獎助學金，不僅減輕家裡的壓力，也給予自己持續努力的力量，將珍惜這份鼓勵，專注學習、精進自我，期許自己未來也能成為回饋社會、手心向下的人。