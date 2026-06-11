新北減碳13.7% 德國波昂「大膽城市論壇」國際驚豔

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【記者葉柏成／新北報導】新北市副市長劉和然昨（10）日受邀出席於德國波昂舉辦的「大膽城市論壇（Daring Cities Forum）」，並於「城市如何助力國家NDCs（國家自主貢獻）」專題場次與聯合國人居署（UN-Habitat）、巴西、芬蘭及非洲等城市代表及專家展開對談。會中，新北市提出2024年較2005年基準年減碳13.7%成果，展現地方政府推動氣候行動的實質成效，獲國際一致肯定。

劉和然指出，新北市自2020年宣布氣候緊急宣言以來，持續推動減碳政策，並於2022年公布淨零路徑白皮書，今年依《氣候變遷因應法》接軌國家政策，推動第三期減量執行方案，目標2030年減碳30%，展現地方政府落實國家NDC的決心。

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他強調，地方政府是氣候行動最前線，也是推動轉型的關鍵力量。

《圖說》ICLEI 秘書長GINO Van Begin 肯定新北在永續及氣候積極行動及成果。〈環保局提供〉

環保局長程大維表示，此次論壇進一步提升臺灣地方治理的國際能見度。未來新北市將持續深化氣候韌性政策，強化跨層級合作，讓城市治理成果持續對接國家目標與全球淨零趨勢，打造更宜居且具韌性的永續城市。

《圖說》「城市氣候行動如何強化國家減碳達標」專題討論合照，左起；非洲路沙卡市市長Chilando、巴西政策建議者Axel、主持人Maryke、芬蘭土庫市氣候中心主任Risto、聯合國人居署氣候行動專案管理官Lea、新北市副市長劉和然。〈環保局提供〉

聯合國人居署氣候變遷團隊代表指出，城市不僅是排放來源，也是氣候衝擊第一線，國家NDC必須納入城市行動才能真正落實。她特別肯定新北市由市長帶領各局處與基層里長直接溝通的「行動治理」模式，強調在極端氣候下，政府與民眾之間的互信關係，是推動減碳政策成功的關鍵基礎。

《圖說》Carbonn 氣候中心主任 Maryke van Staden 對新北無煤城市成果給予高度評價。〈環保局提供〉

Carbonn氣候中心代表表示，新北市能將減碳目標轉化為具體在地行動，並推動社區韌性建設，令人印象深刻。其透過「環保小局長」培力計畫與「社區規劃師」制度，使永續理念深入家庭與社區，展現由下而上的治理能量，已成為城市氣候治理的重要典範。

《圖說》新北市透過培訓「環保小局長」將永續知識轉化為「帶回家就能用」的行動。〈環保局提供〉

與會國際專家認為，城市具備政策彈性與行動速度，可補足國家層級政策落差。新北市在交通、建築及社區治理全面推動減碳措施，並成功由工業轉型為低碳城市，展現治理創新成果。