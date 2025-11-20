新北溪北公園地下停車場 啟用

板橋區溪北公園地下停車場昨（廿）日啟用，新北市長侯友宜表示，即日起試營運一個月，期間開放免費停車，十二月廿日起正式收費；並預告明（二○二六）年將投入八百萬元於溪北公園增設兒童遊戲區，持續完善社區生活機能。

侯友宜指出，板橋為新北人口最多的行政區，停車需求殷切，因此上任以來積極推動公共停車場建設，至今已於板橋新建二十一處停車場，提供三千零九十四格汽車位及一千六百零六格機車位，紓解停車壓力。溪北公園位於溪崑地區，鄰近沙崙國小與溪洲國小，周邊多為老舊社區。此次停車場暨公園改建總經費約七‧三億元，設有二百八十格汽車位與五十格機車位，並填平原有景觀池、增設天幕籃球場、優化舞台與步道，營造舒適多元的休憩空間。

廣告 廣告

交通局停車管理科長吳清哲報告指出，停車場導入智慧系統與六座電動車充電樁，提供安全便利的停車與充電體驗。試營運至十二月十九日止，十二月廿日起正式收費，臨停費率為汽車每小時三十元、機車每次二十元，另提供月票申購，只要是溪北、崑崙、成和、堂春、溪福、溪州里的里民、轉乘皆有八折；身障五折月票折扣。

交通局長鍾鳴時表示，未來交通局將提供安全又智慧的停車場，打造更便利、安心的停車空間，有效紓解地區停車壓力。

除了溪北公園地下停車場啟用，下週將啟用忠孝公園地下停車場，提供更多車位讓民眾停放。