新北溫馨助學圓夢基金20年 擴大獎助對象至公立大專生

新北市府籌辦溫馨助學圓夢基金屆滿20年，今日舉行「圓夢20年～愛在新北，擁夢飛翔」感恩活動，也邀請已有傑出成就的學長姐回來分享。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府籌辦溫馨助學圓夢基金，至今屆滿20年，今(26)日舉行「圓夢20年～愛在新北，擁夢飛翔」感恩活動，邀請曾受資助的衛福部台北醫院醫師陳文軒、學校社工師吳嘉芳、國體大標槍選手及助教徐若家「回家」鼓勵學弟妹。市長侯友宜則感謝助學的各單位並表示，圓夢基金今年起將獎助對象將擴大至公立大專生。

侯友宜說，圓夢基金邁入第20年，累計募集近3億元、協助5000多人次清寒卓越學生，為讓更多孩子無後顧之憂安心追夢，今年起將獎助對象擴大至大專學生，感謝民間各單位踴躍捐助。

教育局指出，此基金提供設籍新北市、家境清寒或家庭突遭變故，仍勤奮向學的卓越學生申請，學子可向就讀學校提出申請，獎助金額為國小每人每年獎助7萬元、國中8萬元、高中9萬元、大學10萬元。

出身中低收新住民家庭的陳文軒感性分享，自己收到患者送的飲料，突然有真的「成為醫師了」的感覺，對患者們細心溝通、協助患者了解醫療過程，是他最有成就感的一件事；他也感謝基金當年資助，當年在校長幫助下申請圓夢基金，期許自己以專業回饋社會。

吳嘉芳選擇返回母校服務學弟妹，她說，家裡手足多，圓夢基金幫助母親減輕經濟負擔，也因為受基金幫助時需從事志工服務，過程中，她觀察到助人者與個案之間的互動、啟發她對助人工作的期待，也開啟了她的社工師職涯。

徐若家表示，她自幼對體育有熱誠，國中開始練田徑隊，但家中經濟來源僅母親一人，原本擔憂體育之路造成家中經濟壓力，所幸在老師、教練協助下申請基金資助，讓她無後顧之憂的接受國內外培訓、出賽，盼有朝一日成為教練，幫助同樣熱愛體育的人。

