新北溫馨助學圓夢20年 再升級

溫馨助學圓夢基金邁入第二十年，新北市政府二十六日舉辦「圓夢二十年─愛在新北，擁夢飛翔」感恩活動。市長侯友宜感謝長年支持的企業與個人的無私奉獻成為孩子人生路上最大的助力。侯友宜表示，助學圓夢基金迄今累計募集近三億元、協助超過五千人次清寒學生，今年更擴大獎助對象至大專學生、調高整體獎助金額，期盼不遺忘任何一個孩子，提供弱勢學生穩定的經濟支持。

活動現場上許多「長大回家」的圓夢校友分享自己的成長故事，現任衛福部台北醫院醫師陳文軒表示，圓夢基金讓他順利完成醫學夢想，期待運用專業回饋社會，延續溫暖；擔任新北市學校社工師的吳嘉芳期許自己將這份愛傳遞下去，幫助更多孩子；北體大標槍教練徐若家則希望以自身經驗鼓勵學生，為國家培育優秀人才。

侯友宜說，回來分享的圓夢校友都是自助人助的最佳典範，因為其自身的堅持努力，圓夢基金才能成為往前的動力。他也鼓勵現場學生以學長姊為榜樣，勇敢逐夢並將所學回饋社會，讓善的力量持續傳遞循環。

教育局表示，感謝長年支持的企業與團體，包括微星科技、日電貿、何嘉仁文教基金會、金山財神廟慈善會、厚生慈善基金會及賀眾企業等。其中，日電貿自一０六年起捐贈至今累計近一千五百萬元；賀眾企業今年首度加入即投入六百萬元，為助學行列注入新動能，期盼透過平台持續拋磚引玉，號召更多企業和個人加入助學行動。