新北溫馨星宴 星兒歡喜迎耶誕

新北市自閉症潛能發展中心24日舉辦「聖誕星宴Party」活動，現場大合照為活動留下珍貴畫面。（吳嘉億攝）

新北市社會局與自閉症服務協進會24日舉辦「聖誕星宴Party」活動，幫助星兒突破障礙，感受到被接納及關懷。潛能發展中心的小星兒與星悅小站、星安日照、星福小站等單位的自閉症青年一同表演，許多家長拿出手機拍照記錄。現場還有裝扮成耶誕老人的工作人員發送禮物，提前歡度耶誕佳節。

活動現場，參與表演者除了潛能發展中心的小星兒，還有星悅合唱團詩歌獻唱，烏克麗麗音樂班彈奏表演。另有白鬍子又全身通紅的耶誕老公公發送禮物，有星兒原本賴在地上翻滾，看見耶誕老公公發送禮物，馬上爬起來接，讓一旁的爸媽又心疼又好笑，現場氣氛歡樂。

社會局專門委員徐綺櫻表示，協進會從家長、自助團體起家，近年來變成專業的社福團體，還成立了自閉症潛能發展中心及3處的小作所與身障者建照中心，讓他們能在社區裡獲得就醫、就養跟就學，能夠讓家庭得到好的支持，生活才能夠穩定。

徐綺櫻透露，明年泰山義學活動中心即將改建完成，協會也願意再承接設立小作所，讓星兒有技藝培訓及課程持續培力。

新北市自閉症服務協進會理事長劉郁純指出，有感於服務的大小星兒需要體驗人與人之間互動的情感連結並感受節慶的歡樂，協會每年透過活動讓星兒肢體可以有更多的發揮及訓練，做更好的調節平衡，再透過音樂發揮他們的潛能才幹。

顯恩慈善基金會創辦人廖楓教授表示，每個自閉的孩子都是1顆獨立的星星，只要細心和耐心的培育，有朝一日都會成為獨特的星星。照顧星兒是一條漫長的道路，不只星兒，星兒的父母也需要被支持和鼓勵。