新北溫體豬解禁復市 價格平穩
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市政府市場處表示，零售市場今天恢復販售溫體豬肉，經查核攤商後發現，溫體豬肉於非洲豬瘟疫情前每台斤200元，今天重新開市後每台斤210元，與禁運前價格差異不大，價格維持平穩。
市場處今天發布新聞表示，查核零售市場時要求攤商確實做好環境清潔與消毒，並將持續查核生豬肉品來源，守好疫情防線與肉品安全衛生。
市場處表示，國內豬隻禁令昨天解封，零售市場今天已恢復正常販售。經市場調查，溫體豬肉於疫情前每台斤新台幣200元，今天重新開市後，溫體豬肉販售價格每台斤210元，相較禁運前的價格差異不大，顯示豬肉價格平穩。
此外，市場處說，今天查訪雞腿肉每台斤約200元，相較疫情前上漲約20元至30元，後續將持續觀察相關肉品價格變化。
市場處指出，非洲豬瘟疫情期間，為體恤公有市場攤商的生計，未出攤營業的豬肉及肉類攤商免收使用費；禁運禁宰期限解除後，市場處已於昨天發函各市場自治會登記造冊、申請。（編輯：黃世雅）1141108
