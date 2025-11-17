新北潔出曆亮相 翻閱城市永續之美邀市民共參與

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府環保局自2021年起製作環保月曆，逐步建立城市永續形象！2026年全新月曆《新北潔出曆》已正式發布，環保局副局長朱益君與插畫家及配樂師溫子捷共同揭曉作品，主題「翻閱新北」象徵每日翻閱都是新開始，也展現新北城市不斷蛻變的風貌。

圖／「回收乾電池，獲得新北潔出曆」將於11月28日開跑，民眾持10顆廢乾電池至各區清潔隊指定地點或環保局，即可免費兌換月曆或桌曆1份。（新北市政府環保局提供）

本次月曆以「新北12個改變」為主軸，邀請12位插畫家從居住或工作經驗出發，透過多元風格描繪新北環保行動的蛻變歷程，包括水資源守護、空氣品質改善、垃圾減量與綠能推動等，每一頁都傳遞環保故事與城市文化；封面以新北市鳥「鷺鷥」為主角，象徵潔淨與希望，綠色雙手則化為「大地之手」，象徵循環、守護與合作。

各月插畫也融入生活與環保理念，例如2月以減塑生活為題，介紹「二手袋 reBAG 箱」方便又環保；4月作品融入城市地標與自然景觀呈現共融風貌；8月向科技執法與市民守護生活安寧致敬；11月以淨灘為主題，呈現從污染到重獲希望的轉變。

除了視覺創作，本次月曆首度導入音樂設計，由配樂師溫子捷透過節奏與旋律引導情感，營造沉浸式體驗；環保局也推出線上與線下互動活動，市民可透過拍照打卡分享環保行動或回收乾電池，獲得限量月曆與桌曆，落實「翻閱新北，翻越改變」的理念。

朱益君強調，《新北潔出曆》不僅是月曆，更是結合視覺、聽覺與實際行動的永續教育工具，邀請市民參與環保行動，一起守護新北的美好環境與生活品質。

