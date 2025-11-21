新北激戰！李四川、劉和然PK蘇巧慧 民調伯仲之間

2026年新北市長選舉備受矚目，目前蘇巧慧已表態將代表綠營出征。（圖／東森新聞）





2026 新北市長選舉被視為全台最重要的戰場之一，藍綠白三方暗中較勁。不過根據最新民調顯示，在國民黨潛在參選人中，以高知名度與行政實績著稱的台北市副市長 李四川戰力最強，不僅在藍綠一對一中大幅領先蘇巧慧，即便加入民眾黨黃國昌形成「三腳督」，李四川仍穩居第一，是藍營目前最具競爭力的人選。

這份由網路媒體《CNEWS匯流新聞網》發布的民調指出，在藍綠對決情境下，李四川以 47.1% 的支持度領先蘇巧慧的 37.1%，雙方差距達 10 個百分點，展現出壓倒性優勢。

若國民黨改由另一位副市長、深耕新北多年的劉和然出征，雖然支持度為 34.8%，略低於蘇巧慧的 41.4%，但差距僅 6.6 個百分點，顯示劉和然並非弱勢，具備後續整合與成長空間。藍營基層也普遍認為劉和然口才佳、接地氣、地方連結深厚，是可培養的後起之秀。

然而，在民調中新北市民對民眾黨主席黃國昌欣賞度，則有高達過半的57.6%「不欣賞」，若藍白整合由黃國昌出戰蘇巧慧，則出現大敗的狀況，讓綠營重新贏回新北的可能性升高。

面對關注度飆升的綠營攻勢，被視為「藍營王牌」的李四川雖態度低調，但已釋出強烈選戰訊號。他表示，治理城市不是靠「外表好看」，而是憑藉務實政績，並以輝達（NVIDIA）投資案為例，凸顯其行政執行力。

整體而言，新北市基本盤仍呈現「藍略大於綠」格局，而藍營擁有明顯領先的王牌李四川，劉和然亦展現不容小覷的實力。反觀蘇巧慧，僅在藍白分裂或國民黨不推最強人選時，才具備突圍空間；一旦藍白合流，她的勝算反而最低。

新北市長選戰暗中較勁，民調出爐顯示李四川與劉和然在伯仲之間，對綠營較有勝算。（圖／東森新聞）

