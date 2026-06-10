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【新北激戰】蘇巧慧採「尊侯」策略搶票 侯友宜一「細膩動作」力挺李四川接棒

沈粲家
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蘇巧慧（左）採取「尊侯」模式，拉攏中間選民，不過侯友宜（中）多次宣示李四川（右）才是接班人，避免被蠶食選票。（資料照片／王侑聖攝）
蘇巧慧（左）採取「尊侯」模式，拉攏中間選民，不過侯友宜（中）多次宣示李四川（右）才是接班人，避免被蠶食選票。（資料照片／王侑聖攝）


年底九合一大選升溫，國民黨新北市長參選人李四川與民進黨對手蘇巧慧戰況陷入拉鋸，未如藍營最初設想「大幅領先」局勢，引發不少基層藍軍焦慮。據了解，由於蘇巧慧在眾多市政行程及宮廟活動中採取「尊侯」策略，透過誇讚新北市長侯友宜的執政成績，積極拉攏2018年、2022年投給侯的中間選民和淺綠選民，讓綠營有效穩住選情；不過，為力守「全國最大票倉」執政權，侯不僅近期增加許多地方性社團、公會行程，每次在台上致詞結束後，更是一定會細膩地親手將麥克風交棒給李四川，藉此傳遞「只有李才是我的接班人」政治訊息，避免蘇巧慧及綠營繼續蠶食挺侯的中間關鍵選票。

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李四川民調藏玄機 「小草」相挺成關鍵

 

國民黨新北市議會黨團智庫前天（8日）公布最新「新北市長選舉民意調查結果」，李四川支持度為39.2%，領先蘇巧慧支持度33.0%；相較4月美麗島電子報民調李贏1%、綠營內參民調李輸2.5%的拉鋸局勢，李的選情似乎又回穩一些。然而，細看民調關於政黨支持者的投票意向，李不像侯友宜過去牢牢掌握中間選民跟淺綠選民，李在「中立選民」僅略勝蘇0.5%，主要依靠77.3%民眾黨支持者力挺才拉開差距。

 

台灣民眾黨主席黃國昌出席台灣民眾黨新北市議員聯合競選總部暨李四川市長候選人後援會成立大會
台灣民眾黨主席黃國昌出席台灣民眾黨新北市議員聯合競選總部暨李四川市長候選人後援會成立大會

 

 

侯友宜獲中間選民支持 成藍綠爭取目標

 

對此，一位藍營新北市輔選要角指出，李四川、蘇巧慧已經取得藍綠基本盤站隊「極大化」支持，但能左右新北市戰局的淺綠、中間選民則仍在觀望中，距離選戰還有5個多月，誰能快速掌握中立選民意向，將是選戰成敗關鍵。他表示，侯友宜的「警探」「鐵漢」等個人形象鮮明，加上在新冠肺炎疫情的強力防疫成績，取得多數中間選民跟淺綠支持者票源，不但4年前連任市長大勝對手40多萬票，侯的施政滿意度直至今日也高達67.4%，因此如何把這些票源轉移到李身上，是競選團隊要努力的首要目標。

 

該輔選要角分析，選民對李四川的印象包括協助台北市處理大巨蛋、輝達總部跟公館圓環交通，但這些政績都跟新北市並未有太強連結性。他指出，李從2007年就在台北縣政府擔任工務局長，後來又出任台北縣副縣長、升格直轄市後的新北市副市長，大家熟知的國民運動中心、污水管接管等，其實都是李任內「政績」，「但新北市民對這些建設已經習以為常，反而沒達到加分效果！」

 

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜參訪新北埔墘公托中心
台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜參訪新北埔墘公托中心

 

不僅如此，為了搶奪「挺侯」票源，蘇巧慧近期出席新北市地方社團活動時，都會使出「尊侯」策略，特別稱讚侯友宜治理新北市政績卓著，嘗試拉攏過去8年支持侯的中立、淺綠選民。國民黨新北市地方人士指出，蘇在4月底出席「板橋嘉義同鄉會」餐會活動時，致詞時還特別強調「嘉義人最會選人」，所以選出侯擔任新北市長，她也希望獲得嘉義人的支持，讓她承接市政工作；5月淡江大橋通車時，交通部竟漏邀侯友宜出席通車晚會，蘇也批交通部做事應更周到。

 

該地方人士說，蘇巧慧的「尊侯」戰略逐漸發酵，原本力挺侯友宜的地方社團及宮廟開始鬆動，甚至有人私下表態會支持蘇競選市長，這對李四川而言是很大的警訊。為此，侯不只將2024年競選總統的幕僚人馬如張其強、發言人吳亮賢、陳柏翰等人安排進李四川選舉團隊，過往侯較少出席地區性社團和組織活動，現在為了幫李，幾乎每週都安排多場餐會、拜會行程，每每上台致詞結束後，更會親手將麥克風交給李四川，向選民強調李是他唯一且強力的接棒者。

 

據了解，上週六（6日）侯友宜與李四川共同前往三重雲林同鄉會活動時，侯不僅在致詞時強調「李四川是對新北最了解的接棒者」，語畢後要將麥克風交給李時，發現李手上已經拿著活動主持人給的麥克風，侯仍堅持將李手上的麥克風先拿走後，再將自己的麥克風「交接」給李上台發言，可見侯非常重視這個細膩又富含象徵意義的小動作。

 

20260516《衣起衝・就慧贏》山田摩衣Ｘ蘇巧慧的板橋座談會
20260516《衣起衝・就慧贏》山田摩衣Ｘ蘇巧慧的板橋座談會

地方社團及宮廟開始鬆動。（資料照片／陳愷巨攝）

 

 

李四川短版浮現 須捨棄幕僚習慣

 

不過，藍營地方人士也坦言，侯友宜的基層實力跟個人親和力，雖然可以協助李四川鞏固中間選民票源，但李「憨慢說話」的個性，會在跟侯同台時被放大檢視。他分析，侯每每出席活動致詞時，跟台下的組織要角都是認識10幾年的好友，輕輕鬆鬆就可以拉近距離，但李過去在新北市主要處理市政硬體問題，跟基層的認識沒有侯那麼深，兩相對照之下反倒暴露李的短處。

 

20260320李四川參拜中和廣濟宮
20260320李四川參拜中和廣濟宮

 

該人士強調，李四川現在的選舉風格仍「過於客氣」，還沒捨棄過去擔任幕僚的習慣，在與台北市長蔣萬安、侯友宜等人同台時，李會習慣性地將舞台正中央位置讓給他人，看不到身為市長參選人的霸氣與自信。此外，李的不公開行程佔比太多，導致外界不清楚他的選舉狀況、人氣高低，選戰攻防風向也會被對手帶著走，這些都是李陣營應立刻加強、改善之處。（責任編輯：呂品逸）

 

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