【新北激戰】蘇巧慧採「尊侯」策略搶票 侯友宜一「細膩動作」力挺李四川接棒
年底九合一大選升溫，國民黨新北市長參選人李四川與民進黨對手蘇巧慧戰況陷入拉鋸，未如藍營最初設想「大幅領先」局勢，引發不少基層藍軍焦慮。據了解，由於蘇巧慧在眾多市政行程及宮廟活動中採取「尊侯」策略，透過誇讚新北市長侯友宜的執政成績，積極拉攏2018年、2022年投給侯的中間選民和淺綠選民，讓綠營有效穩住選情；不過，為力守「全國最大票倉」執政權，侯不僅近期增加許多地方性社團、公會行程，每次在台上致詞結束後，更是一定會細膩地親手將麥克風交棒給李四川，藉此傳遞「只有李才是我的接班人」政治訊息，避免蘇巧慧及綠營繼續蠶食挺侯的中間關鍵選票。
李四川民調藏玄機 「小草」相挺成關鍵
國民黨新北市議會黨團智庫前天（8日）公布最新「新北市長選舉民意調查結果」，李四川支持度為39.2%，領先蘇巧慧支持度33.0%；相較4月美麗島電子報民調李贏1%、綠營內參民調李輸2.5%的拉鋸局勢，李的選情似乎又回穩一些。然而，細看民調關於政黨支持者的投票意向，李不像侯友宜過去牢牢掌握中間選民跟淺綠選民，李在「中立選民」僅略勝蘇0.5%，主要依靠77.3%民眾黨支持者力挺才拉開差距。
侯友宜獲中間選民支持 成藍綠爭取目標
對此，一位藍營新北市輔選要角指出，李四川、蘇巧慧已經取得藍綠基本盤站隊「極大化」支持，但能左右新北市戰局的淺綠、中間選民則仍在觀望中，距離選戰還有5個多月，誰能快速掌握中立選民意向，將是選戰成敗關鍵。他表示，侯友宜的「警探」「鐵漢」等個人形象鮮明，加上在新冠肺炎疫情的強力防疫成績，取得多數中間選民跟淺綠支持者票源，不但4年前連任市長大勝對手40多萬票，侯的施政滿意度直至今日也高達67.4%，因此如何把這些票源轉移到李身上，是競選團隊要努力的首要目標。
該輔選要角分析，選民對李四川的印象包括協助台北市處理大巨蛋、輝達總部跟公館圓環交通，但這些政績都跟新北市並未有太強連結性。他指出，李從2007年就在台北縣政府擔任工務局長，後來又出任台北縣副縣長、升格直轄市後的新北市副市長，大家熟知的國民運動中心、污水管接管等，其實都是李任內「政績」，「但新北市民對這些建設已經習以為常，反而沒達到加分效果！」
不僅如此，為了搶奪「挺侯」票源，蘇巧慧近期出席新北市地方社團活動時，都會使出「尊侯」策略，特別稱讚侯友宜治理新北市政績卓著，嘗試拉攏過去8年支持侯的中立、淺綠選民。國民黨新北市地方人士指出，蘇在4月底出席「板橋嘉義同鄉會」餐會活動時，致詞時還特別強調「嘉義人最會選人」，所以選出侯擔任新北市長，她也希望獲得嘉義人的支持，讓她承接市政工作；5月淡江大橋通車時，交通部竟漏邀侯友宜出席通車晚會，蘇也批交通部做事應更周到。
該地方人士說，蘇巧慧的「尊侯」戰略逐漸發酵，原本力挺侯友宜的地方社團及宮廟開始鬆動，甚至有人私下表態會支持蘇競選市長，這對李四川而言是很大的警訊。為此，侯不只將2024年競選總統的幕僚人馬如張其強、發言人吳亮賢、陳柏翰等人安排進李四川選舉團隊，過往侯較少出席地區性社團和組織活動，現在為了幫李，幾乎每週都安排多場餐會、拜會行程，每每上台致詞結束後，更會親手將麥克風交給李四川，向選民強調李是他唯一且強力的接棒者。
據了解，上週六（6日）侯友宜與李四川共同前往三重雲林同鄉會活動時，侯不僅在致詞時強調「李四川是對新北最了解的接棒者」，語畢後要將麥克風交給李時，發現李手上已經拿著活動主持人給的麥克風，侯仍堅持將李手上的麥克風先拿走後，再將自己的麥克風「交接」給李上台發言，可見侯非常重視這個細膩又富含象徵意義的小動作。
地方社團及宮廟開始鬆動。（資料照片／陳愷巨攝）
李四川短版浮現 須捨棄幕僚習慣
不過，藍營地方人士也坦言，侯友宜的基層實力跟個人親和力，雖然可以協助李四川鞏固中間選民票源，但李「憨慢說話」的個性，會在跟侯同台時被放大檢視。他分析，侯每每出席活動致詞時，跟台下的組織要角都是認識10幾年的好友，輕輕鬆鬆就可以拉近距離，但李過去在新北市主要處理市政硬體問題，跟基層的認識沒有侯那麼深，兩相對照之下反倒暴露李的短處。
該人士強調，李四川現在的選舉風格仍「過於客氣」，還沒捨棄過去擔任幕僚的習慣，在與台北市長蔣萬安、侯友宜等人同台時，李會習慣性地將舞台正中央位置讓給他人，看不到身為市長參選人的霸氣與自信。此外，李的不公開行程佔比太多，導致外界不清楚他的選舉狀況、人氣高低，選戰攻防風向也會被對手帶著走，這些都是李陣營應立刻加強、改善之處。（責任編輯：呂品逸）
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