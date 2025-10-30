新北濕地藝術季倒數至11/4 高灘處打造自然與藝術共融空間

248251030a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

「2025新北濕地藝術季—種籽之旅」自10月4日盛大開幕以來，吸引大批民眾走入河濱，一同感受自然與藝術交織的動人魅力。展期目前進入最後倒數，時間至11月4日。新北市政府高灘地工程管理處特別於展覽期間每週六、日下午4點推出「新海二期人工濕地導覽」，邀請市民朋友利用週末時光，欣賞藝術作品、探索濕地生態。

高灘處處長黃裕斌表示，今年濕地藝術季以「種籽之旅」為主題，透過藝術家的創意巧思，象徵希望的種籽在濕地中萌芽，傳遞守護自然與永續共生的理念。展區匯集多件大型藝術裝置與互動作品，成功讓濕地搖身化為一座充滿驚喜的自然美術館。作品不僅成為親子共學、拍照打卡的熱門亮點，更是秋日陽光下最具生命力的藝文饗宴。

黃裕斌指出，藝術季期間推出的「新海二期人工濕地導覽」週末限定活動，由濕地珍水志工老師帶領民眾親臨現場，深入了解人工濕地的淨水原理、生態平衡及多樣化生物樣貌。目前導覽活動僅剩最後2梯次，歡迎民眾把握機會報名參加。

高灘處期盼透過藝術的力量，喚起更多市民對自然環境的關注與行動，共同認識濕地價值、支持永續發展。展覽即日起至11月4日，誠摯邀請大家把握展期，一同踏上「種籽之旅」，為自然播下希望的種子。市民朋友亦可順遊新月橋，與位於新莊端的新月廣場「可愛兔兔Q裝置展」合影，該裝置展出時間至10月31日止，請把握機會。

