「新北濕地藝術季」 濕地變身自然美術館
「2025 新北濕地藝術季—種籽之旅」自10月4日盛大開幕以來，吸引大批民眾走入河濱，一同感受自然與藝術交織的動人魅力。展期進入最後倒數至11月4日。新北市政府高灘處特別於展覽期間每週六、日下午4點推出「新海二期人工濕地導覽」，邀請市民朋友利用週末時光，欣賞藝術作品、探索濕地生態，體驗秋日陽光下最具生命力的藝文饗宴。導覽活動僅剩最後 2 梯次，喜愛自然與藝術的朋友可要把握機會。
高灘處長黃裕斌表示，今年濕地藝術季以「種籽之旅」為主題，透過藝術家的創意巧思，象徵希望的種籽在濕地中萌芽，傳遞守護自然與永續共生的理念。展區匯集多件大型藝術裝置與互動作品，結合在地生態特色，讓濕地搖身化為一座充滿驚喜的自然美術館。作品不僅吸引民眾駐足欣賞，也成為親子共學、拍照打卡的熱門亮點，邀請大家一同走進濕地，感受藝術與自然交融的獨特魅力。
除了展覽外，藝術季期間推出的「新海二期人工濕地導覽」週末限定活動，由濕地珍水志工老師帶領民眾親臨現場，深入了解人工濕地的淨水原理、生態平衡及多樣化生物樣貌。目前導覽活動僅剩最後 2 梯次，歡迎民眾把握機會報名參加。高灘處期盼透過藝術的力量，喚起更多市民對自然環境的關注與行動，共同認識濕地價值、支持永續發展。
新北濕地藝術季正值秋意正濃之際，展覽即日起至11月4日，邀請大家把握展期，一同踏上「種籽之旅」，為自然播下希望的種子，讓綠意與美好在心中持續萌芽。高灘處推薦市民朋友來看藝術季外，亦可到新月橋漫步，新月橋上及新月廣場(新莊端)還有可愛的兔兔Q，裝置展至10月31日止，請把握時間一起賣萌合影。
更多新聞推薦
其他人也在看
川習會落幕 美財長：美中下週可能簽署貿易協議
（中央社華盛頓30日外電報導）美國總統川普與中國國家主席習近平會談落幕，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時表示，美中最快下週簽署貿易協議。中央社 ・ 21 小時前
李遠現勘嘉義市史蹟資料館災損（1） (圖)
文化部長李遠（左4）30日南下嘉義市，在市長黃敏惠（左5）、民進黨立委王美惠（左3）等人陪同下現勘嘉義市史蹟資料館災損。中央社 ・ 22 小時前
新北觀光工廠年度盛會11／8登場 打造寓教於樂產業派對
2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」11月8日在MITSUI OUTLET PARK林口中央廣場登場，活動集結14家新北觀光工廠與產業文化館，打造兼具娛樂、體驗與探索的產業派對。現場規畫觀光工廠市集、趣味舞台表演、滿額與集點抽獎、DIY手作體驗、職涯探索特展區及觀光工廠問答挑戰等6大主題內容，熱鬧有趣。中時新聞網 ・ 1 天前
王子合體「大前輩」成龍！全網狂酸：傳承成功
王子合體「大前輩」成龍！全網狂酸：傳承成功EBC東森娛樂 ・ 1 天前
正國會大動作支持 林岱樺控網軍攻擊：短時間出現千則惡意留言
外交部長林佳龍、民進黨立委王義川，昨（29）日晚間在社群平台發文，表態力挺有意角逐高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，引發外界熱議和綠營支持者不滿。對此，林岱樺指控，近日針對自己的網路攻擊異常激增，短時間內出現超過1千則重複性留言與惡意抹黑，疑似由同一家公關公司透過群控系統，操作水軍發動攻擊。中時新聞網 ・ 23 小時前
生技食品公司關心兒少健康 生活習慣.營養補充全方位守護
民視新聞／綜合報導現代人生活步調快，飲食習慣、壓力、缺乏運動和作息不正常，都可能影響身體健康，慢性病也有年輕化的趨勢。因此，不少人開始重視小孩的生活習慣，認為從小就開始培養，能為未來打好基礎。貼上手板，呼籲關心兒少健康，生技食品公司在活動上分享，孩子從「轉大人」時期開始，就要具備生活、飲食和運動的健康管理知識，能幫助小孩成長。另外，他們也與雜誌合作出版特刊，提供不同年齡層的養生知識，同時捐贈營養補充品，讓弱勢兒童在長大的過程中，也有足夠營養。原文出處：生技食品公司關心兒少健康 生活習慣、營養補充全方位守護 更多民視新聞報導中風搶救力拚「黃金一小時」 彰基示警27%人延誤就醫年輕就要存骨本 專家教你「存骨5招」抵抗骨質疏鬆用一生血糖穩定不等於眼睛安全！醫揭糖尿病威脅：黃斑水腫與青光眼提早報到民視影音 ・ 1 天前
台北溫泉季登場 (圖)
「2025台北溫泉季」30日起一連5天在新北投捷運站周邊盛大登場，今年邀請日本沖繩北谷町太鼓舞祭表演團隊擔任主場演出，以及地方藝文團體等加入踩街遊行行列，為北投觀光注入活力與嶄新風貌。中央社 ・ 22 小時前
北市五分埔商圈火警 無人受困、1女跌倒燙傷
（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北市信義區五分埔商圈今晚發生火警，1棟建物3、4樓有火，消防局獲報立即到場滅火，所幸無人受困，但有名6旬女住戶因跌倒而造成左手掌燙傷，送醫治療，起火肇因待查。中央社 ・ 20 小時前
建議鄭麗文任勞任怨 朱立倫：黨魁最難是「任謗」
國民黨主席朱立倫即將卸任，倒數第二場記者會推動銀光好居，似乎要在畢業前繼續為自己累積政治能量，而他的下一步，他也強調會著手「青年培訓」和國際交流，不過有沒有要給新主席鄭麗文什麼持家建議，朱立倫說最重要的就是「任勞任怨」，但最難的就是要「任謗」。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
導覽還有2梯次 新北濕地藝術季種籽之旅展至11/4
【民眾新聞葉柏成新北報導】「2025 新北濕地藝術季—種籽之旅」展期進入最後倒數，至11月4日。新北市高灘處於 […]民眾日報 ・ 1 天前
濕地變身自然美術館！ 秋日最夯打卡點就在「新北濕地藝術季」
新北市政府高灘地工程管理處三十日表示，「二０二五新北濕地藝術季—種籽之旅」自十月四日盛大開幕以來，吸引大批民眾走入河濱，一同感受自然與藝術交織的動人魅力。展期進入最後倒數，只至十一月四日。展覽期間推出「新海二期人工濕地導覽」，邀請市民朋友利用週末時光，欣賞藝術作品、探索濕地生態，體驗秋日陽光下最具生命力的藝文饗宴。高灘處處長黃裕斌表示，今年濕地藝術季以「種籽之旅」為主題，透過藝術家的創意巧思，象徵希望的種籽在濕地中萌芽，傳遞守護自然與永續共生的理念。展區匯集多件大型藝術裝置與互動作品，結合在地生態特色，讓濕地搖身化為一座充滿驚喜的自然美術館。作品不僅吸引民眾駐足欣賞，也成為親子共學、拍照打卡的熱門亮點，邀請大家一同走進濕地，感受藝術與自然交融的獨特魅力。除了展覽外，藝術季 ...台灣新生報 ・ 1 天前
連晨翔曝婚禮進度！求生慾爆發 讚老婆劉品言一直都很漂亮
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導公視＋自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》）今（30）日舉辦首映會，主演胡宇威、李玲葦、...FTNN新聞網 ・ 1 天前
劉以豪毒舌開酸！《監所男子》3菜鳥慘遭震撼教育
劉以豪毒舌開酸！《監所男子》3菜鳥慘遭震撼教育EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
找工作？高雄勞工局11/1聯合徵才登場 42家企業釋出1500職缺
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為協助市民把握就業良機，高雄市政府勞工局將於11月1日（週六）下午1時30分至4時台灣好報 ・ 1 天前
車行勾結詐團「靠權利車賺兩手」 警逮4人扣20車
嘉義縣 / 綜合報導 嘉義縣警方打擊詐騙，逮捕到台南市一間車行跟詐騙集團勾結，他們先以高價將權利車讓渡給詐騙集團，作為提領贓款的交通工具，使用兩到三週後就會以低價買回，車行再賣給不知情的一般民眾使用，藉此賺兩手，警方循線拘提4名嫌犯，並查扣20輛權利車、假讓渡書等證物。警方來到車行，大聲喝斥要所有人乖乖配合，原來這間車行，和詐騙集團合作，提供權利車給車手使用，到超商ATM提領贓款，還有車手被拍到，從郵局提領金錢後，再由權利車接應離開。遭扣押的20輛車，其中還有不少名車，警方追查車行和詐騙集團合作，先高價讓渡權利車，隔約兩到三週後，就會以低價買回，再提供另一輛車出去，接著把前一手車以正常市價，賣給一般民眾，來製造犯案斷點，車行也能藉此賺兩手。由於轉手交易時間過短，才會引起警方注意，而重回台南市永康這一間車行，店面不小有規模，停著不同車款要出售，不過車行沒有人在，車商涉嫌和詐騙集團勾結，提供權利車作為提領交通工具，收回後又轉手賣掉藉此謀取暴利，警方就提醒，如果買車得選擇信譽良好的車行，詳細查閱車籍資料，才能保障自身權益。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
詐團藉虛擬幣洗錢到國外 吳宗憲批：金管會消極不管理
立法院財政委員會今（30）日邀請金管會主委彭金隆報告業務概況，國民黨立委吳宗憲嚴厲批評金管會對國外虛擬幣交易所採取「消極的不管理」態度，導致詐騙集團利用境外平台洗錢，無法替民眾追回被騙資金。吳宗憲直言，有8成台灣人將虛擬貨幣投資在國外交易所，但受金管會監管的外國虛擬資產業者僅有1家，國外交易所根本成了「化外之地」。中天新聞網 ・ 1 天前
嘉義市東、西區公所臉書遭冒名 警逮面交車手送辦
嘉義市東、西區區公所臉書粉絲專頁近期陸續傳出遭不法分子冒名成立假帳號，以「免費健走、太極拳、瑜伽」等課程先誘騙民眾，最後將被害人導向「虛擬貨幣假投資」詐騙。所幸區公所迅速反應，嘉義市警局長陳明志親自督軍，立即成立專案小組偵辦，及時查獲面交車手，有效遏止詐騙擴散。警方指出，本案緣於114年10月5日傍晚，東區區公所職員發現有假冒的臉書專頁，發布多項免費課程招募訊息，並要求民眾點擊連結加入Line好友留下個資。東區區公所主任吳勇杰接獲通報後，立即撥打165反詐騙專線，並在第一時間於區公所官方臉書上發布澄清訊息，提醒民眾切勿上當，隨即前往市警局刑事警察大隊報案。隔天，西區區公所臉書亦出現同樣遭冒名狀況。警方深入偵辦發現，這些詐騙集團先以「公務機關」名義取信民眾，用「免費課程」當作誘餌，民眾一旦加入Line好友，隨即會被引導至假投資群組或平臺，謊稱可利用交易平台漏洞賺取高倍率報酬，並可獲取每月穩定配息，僅需將現金兌換成虛擬貨幣再入金給團隊代為操作即可，誘騙不諳網路陷阱的民眾上當受騙。警察局長陳明志高度重視此類假冒公務機關的詐騙行為，立即指示刑事警察大隊將此案列為重點，成立專案小組，運用科技偵查台灣好新聞 ・ 23 小時前
公有停車場沒緩衝機制！北市停管處回應了
[NOWnews今日新聞]台北市停車位一位難尋，不少人進入停車場後卻發現沒有位子，也無法停靠專屬身障或婦幼車位，只好離場，但部分公有停車場未設置緩衝免收費機制，讓車主抱怨沒停到車還被收錢，台北市議員洪...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
婦人無痛血尿竟是罹癌 手術根除病灶並保留腎臟
好醫師新聞網記者邊建元／新北報導 圖：泌尿科許竣凱醫師／台北慈濟醫院提供 67 歲的林女士一向健康，卻在近期出現間歇性的無痛血尿，她原本以為只是小問題，至台北慈濟醫院檢查後，竟發現好醫師新聞網 ・ 23 小時前
取貨被當車手抓！ 物流司機喊冤 警：可依法申訴
屏東縣 / 綜合報導 一名物流司機，日前透過送貨平台接單，到屏東取貨，卻在現場遭埋伏警方懷疑是車手，被逮捕帶回派出所，他做筆錄時被上銬、手機被沒收，經歷一整天身心折磨後直到晚上才放人，當事人喊冤並不滿質疑警方誤認清白，抓錯人，警方強調，一切依規定執法，當事人可以申訴，警方將持續追查詐騙集團及金流來源，釐清案件真相。物流司機到屏東取包裹，一名老翁走出來交貨，警察隨後趕到，將司機帶到一旁開始盤查，隨後就把人帶上車。當事司機王先生VS.員警說：「他說抓我很久了，我什麼都不知道，怎麼說抓我很久了，(好啦，好啦，等下回去再講)。」司機面對眼前情況，一頭霧水，他說自己是依照，送貨平台指示來取貨，卻被警方誤認是車手。當事司機王先生VS.員警說：「(面交的金額是大概多少)，我沒有面交啊，我不知道啊，，(沒有，不是，我說他要跟你面交的金額多少)，我不知道啊。」警方認為他涉嫌詐欺，將他帶回派出所做筆錄，直到晚上才被放出來。當事司機王先生說：「警察埋伏在那邊，就直接把我逮捕，然後也不給我解釋的機會，手機也給我沒收。」被當犯人上銬，太太找不到人好著急，司機更是不滿喊冤。當事司機王先生說：「我已經有出示(接單)平台給他看了，他就是一直認定我就是車手，然後我做筆錄的時候直接給我銬腳鐐。」原來警方獲報，一名李姓老翁，網購沉香手環東西沒到，家屬懷疑受騙報警，警方27日展開埋伏，接單的王姓司機當時來到現場，取走裝有被害人5萬元款項的紙盒，要送往新北卻當場被抓，警方後續追查，發現詐騙集團，疑似就透過送貨平台，利用物流司機取貨款，規避查緝。屏東縣內埔分局偵查隊副隊長王登永說：「因為該男子完全符合詐欺取款車手的特徵及態樣，我們警方依刑事訴訟法第88條現行犯逮捕男子，如民眾對執法程序有疑義，可以依法申訴或檢視相關紀錄。」警方強調一切依程序執法，後續也要追查詐團成員，釐清案件真相。 原始連結華視影音 ・ 1 天前